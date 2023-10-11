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Зачем Павел Воля и Ляйсан Утяшева переехали в Самарканде

Недавно на ТНТ завершился первый сезон реалити "Выжить в Дубае", ведущими которого стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. 14 участников - 7 звёзд и 7 "народников" - боролись за приз в 10 миллионов рублей, проходя сложнейшие испытания и пытаясь выжить в раскаленных песках под палящим солнцем пустыни.

Телешоу "Выжить в Самарканде".
Телешоу "Выжить в Самарканде".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Победителем шоу стал экс-футболист Павел Мамаев. В конце серии ведущие пообещали увидеться во втором сезоне: своё обещание они сдержали! Съёмки нового сезона проекта стартовали в Самарканде!

Узбекистан - древняя страна, по которой проходил знаменитый Шёлковый путь. Самарканд - один из крупнейших городов страны, который в своё время был столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов. Самарканд часто называют городом контрастов. Здесь есть роскошные пятизвёздочные отели, старые хижины и череда горных хребтов, которые таят в себе множество сюрпризов. Именно в таких условиях предстоит выживать двум командам во втором сезоне экстрим-шоу.

"Мы начали готовиться к новому сезону практически сразу после премьеры, когда поняли, что проект идёт успешно. Нам было интересно сделать новый сезон в ярком и нестандартном месте. Мы обратились к коллегам и друзьям из Узбекистана, нас пригласили в гости, показали Самарканд, и мы сразу влюбились в этот город и в его природу. И тут же приняли решение снимать новый сезон именно здесь", - рассказал Константин Обухов, продюсер шоу.

Телешоу &quot;Выжить в Самарканде&quot;.
Телешоу "Выжить в Самарканде".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

По правилам проекта за главный приз будут бороться две команды участников: звёздная команда и народная команда - в ней собраны участники из разных городов России, отобранные из 6 тысяч претендентов, приславших заявки на участие в проекте! Всех объединяет лишь то, что никто из них ранее не был заграницей. Победители отправляются в шикарные апартаменты отеля, где наслаждаются жизнью, а проигравшие - в горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели. Каждую неделю один из участников покидает проект.

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