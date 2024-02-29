Юрий Стоянов станет "няней под прикрытием", чтобы добраться до воровской заначки

В самый примечательный день года, 29 февраля, в онлайн-кинотеатре START состоитс премьера сериала "Артист с большой дороги", который в очередной раз наглядно продемонстрирует все грани актёрского таланта Юрия Стоянова. Звезде легендарного "Городка" предстоит воплотить сразу десять разных образов.

Вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым - благо, у него дома есть тайник с наворованными ранее драгоценностями, средств от продажи которых должно хватить до конца жизни. Но дома Артиста ждут невестка и внуки, правда, его семья совсем не хочет пускать на порог матерого вора, поэтому до тайника так просто не добраться. К счастью, Артист - мастер перевоплощений. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.



В жизни Юрия Стоянова "Артист с большой дороги" - третий проект (после "Человека у окна" и "Вампиров средней полосы"), где главная роль в сценарии изначально писалась конкретно для него. Но впервые, играя одного и того же персонажа, он примерит на себя сразу 10 разных образов.

Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.



"Артист - это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Своё умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков! - рассказывает Юрий Стоянов. - Роль няни в "Артисте с большой дороги" это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как "Тутси", "В джазе только девушки", "Здравствуйте, я ваша тётя". Важно сказать, что мой герой - это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным".

Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Артист с большой дороги". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Сериал снял режиссёр Дмитрий Грибанов, ранее работавший со Стояновым над вторым сезоном "Вампиров средней полосы". Вместе с Юрием Стояновым в сериале сыграли: Филипп Бледный ("Папины дочки", "Два холма"), Юрий Ицков ("Ивановы-Ивановы"), Анна Глаубэ ("Бывшие"), Наталья Щукина ("Гранд"), Александр Самойленко ("Холоп") и другие.

В день премьеры зрителям будут доступны две серии, далее проект будет выходить раз в неделю по вторникам.

