4 февраля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Кинозрители.
"Квартет И" в Стамбуле, Деревянко в гробу и Бондарчук в роли Вертера: какие новые российские фильмы выйдут на экраны в 2024 году

Юлия Zivert приняла участие в самом откровенном выпуске шоу "Конфетка"

В субботу, 3 февраля, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу "Конфетка", в котором популярные артисты перепевают песни авторов из интернета, делая из первоначального материала настоящие музыкальные "конфетки". В этот раз зрителей ждет максимально откровенный выпуск, а некоторые видео заставят краснеть Марину Кравец.

Шоу "Конфетка". Zivert
Шоу "Конфетка". Zivert
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В состав жюри в новом выпуске шоу войдут Тимур Родригез, Юлия Zivert и Азамат Мусагалиев. Вместе со зрителями они увидят пять клипов, а также пообщаются с их авторами в студии.

Одна из участниц представит песню "Я не твоя girlfriend". Члены жюри и ведущие обратили особое внимание на микс русских и английских слов в тексте песне, а также на словосочетание "твоих глаз откровенный секс", сопровождаемое соответствующим видеорядом.

Шоу &quot;Конфетка&quot;. Zivert
Шоу "Конфетка". Zivert
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Гарик Мартиросян попросил Азамата продемонстрировать сексуальный взгляд, о котором поется в песне, от чего Юлия Zivert не смогла сдержать смех. "Не ждал я, Юля, что ты посмеешься над моим откровенным сексом", - обратился к певице обиженный комик.

Что заставило краснеть Марину Кравец, а что шокировало членов жюри, смотрите в новом выпуске шоу "Конфетка".

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость