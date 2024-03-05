Волчья яма для Талгата Нигматулина: как "пират XX века" стал жертвой сектантов

Зрителям часто кажется, что актёры, играющие супергероев, в жизни такие же крутые, всесильные и хитроумные, как их персонажи. К сожалению, подобное встречается крайне редко. Звезда советского экрана Талгат Нигматулин, любимец всех мальчишек СССР, был талантлив, но простодушен. Именно из-за своей доверчивости он и принял страшную смерть.

В 1983 году он снялся в фильме "Волчья яма", где его герой - честный парень Самат - погибал по вине человека-оборотня, которого он любил и которому всецело доверял. Спустя полтора года после съёмок в этой картине актёр в

точности повторил судьбу своего экранного героя. Только теперь "волчьей ямой" для него стала вильнюсская квартира, где его забили до смерти по приказу духовного наставника актёра - человека, которому он безгранично верил. Люди до сих пор гадают, почему этот человек, будучи чемпионом Узбекистана по карате, даже пальцем не пошевелил, чтобы защитить себя от гибели.

Мальчик для битья

Талгат Нигматулин родился 5 марта 1949 года в киргизском посёлке Кызыл-Кия. Отец его погиб незадолго до рождения ребёнка, а поскольку в семье Нигматулиных на тот момент было несколько детей и матери в одиночку тянуть их было трудно, Талгата отдали в детский дом. Там парень хлебнул лиха, что называется, выше крыши. Будучи от рождения хилым и болезненным (Талгат переболел рахитом), Нигматулин стал боксёрской "грушей" как для своих ровесников. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно тогда Нигматулин дал себе слово в будущем обязательно заняться спортом, чтобы пресечь насмешки и нападки сверстников на корню.

Талгат Нигматулин. kino-teatr.ru

Помимо спорта, Нигматулин увлёкся театром и записался в драмкружок. Занятия там велись на русском языке, и Талгату, который в школе большими знаниями не блистал, пришлось изрядно над собой потрудиться. Большим подспорьем в этом ему стала домашняя библиотека его матери, которая насчитывала несколько сот томов классических произведений. Нигматулин все их прочитал, а роман "Война и мир": полностью переписал от руки для того, чтобы лучше знать русский язык. Этот случай окончательно убедил его близких в том, что этот парень всегда будет добиваться того, чего он хочет.

Упорство и труд

Закончив десятилетку, Нигматулин в 1966 году отправился в Москву поступать во ВГИК. Однако первая попытка оказалась неудачной. Покидать столицу Талгат не захотел и подал документы в Училище циркового и эстрадного искусства на эстрадное отделение. В отличие от ВГИКа здесь молодому абитуриенту из южных краев повезло - его приняли.



Что неудивительно: абитуриент был очень спортивным человеком. Однако и про кино Нигматулин не забывал: регулярно наведывался на киностудии, где пытался устроиться на съёмки хотя бы в массовку. В 1967 году его взяли на одну из главных ролей в картину "Баллада о комиссаре". И хотя роль была отрицательная - Нигматулин играл садиста-белогвардейца, - дебют оказался успешным.

Талгат Нигматулин. kino-teatr.ru

И в том же году Нигматулина приняли во ВГИК в актёрскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Его однокурсниками стали будущие звезды отечественного кино: Николай Еременко-младший, Вадим Спиридонов и четыре Наталии: Белохвостикова, Бондарчук, Гвоздикова и Аринбасарова.

Талгат окончил институт в 1972 году, но киноролей ему никто не предлагал. Онуехал в Ташкент, но и на "Узбекфильме" ему доставались лишь небольшие роли,причём, в основном, отрицательных персонажей. Нигматулин заинтересовался восточной философией. Интерес к Востоку привёл его в секцию карате. Этим спортом Талгат занимался на профессиональном уровне, войдя в тройку лучших каратистов Узбекистана.

Советский Брюс Ли

Самой звёздной ролью Нигматулина принято считать роль морского пирата Салеха из боевика "Пираты ХХ века". Фильм вышел на всесоюзный экран в 1980 году и стал кассовым хитом - его посмотрели 87,6 млн зрителей! Не последняя роль в этом успехе принадлежала Нигматулину, который великолепно сыграл очередного злодея. Боевик получился правдоподобным, ведь актёры исполняли все трюки сами без помощи каскадёров.

Талгат Нигматулин. kino-teatr.ru

Именно этот фильм стал путеводной звездой для миллионов советских мальчишек, которые толпами бросились записываться в секции карате. Правда, вскоре на карате начались настоящие гонения. На наиболее авторитетных каратистов были заведены уголовные дела. Высшей точкой в этой репрессивной кампании стал май 1984 года, когда приказом Спорткомитета СССР карате было запрещено на всей территории Советского Союза как "не имеющий отношения к спорту рукопашный бой, культивирующий жестокость и насилие".

Ловец душ

Обстановка в стране в начале 1980-х годов способствовала появлению огромного количество разного рода гуру, экстрасенсов, целителей и прочих шарлатанов. Они оперативно откликнулись на запрос метущегося общества и приступили к ловле неокрепших, ищущих гармонии душ.

Аферист Абай Борубаев нашёл в киргизской деревеньке местного юродивого Мирзу Кымбатбаева, которого начал выдавать за целителя и экстрасенса. Абай любил козырять фотографией Джуны. которая была подписана "Учителю от ученицы". Дуэту мошенников удалось задурить голову жёнам знаменитых космонавтов, журналистов, артистов, писателей. Немудрено, что у Абая появился и такой горячий поклонник, как Талгат Нигматулин, находившийся в то время в духовном поиске.

Талгат Нигматулин. kino-teatr.ru

Отказался бить раскольников

В начале 1985 года в секте Мирзы и Абая произошёл раскол: ученики из Вильнюса решили основать собственную группу. Для выяснения обстановки в Литву выехал сам Учитель. Он решил пригласить Нигматулина. чтобы тот "разобрался" с непокорными и наказал их. Но Талгат отказался бить раскольников. Абай пришёл в бешенство, так как понимал: начинает рушиться фундамент его могущества. Он перевёл стрелку злобы на Талгата, натравил на него Мирзу и безропотных подельников, которые забили насмерть всенародно любимого актёра. Позже патологоанатом насчитал на теле убитого 119 ран, из них 22 - в области головы.

Талгат Нигматулин. kinopoisk.ru

Правоохранителям не составило труда установить организатора и исполнителей убийства. Суд приговорил Абая Борубаева к 14 годам, его подручного Мирзу Кымбатбаева - к 10 годам, остальные участники преступления также получили по заслугам.

Литовский следователь, который вёл дело об убийстве Талгата, позже поведал, что во время следствия в личных вещах актёра была обнаружена записка с цитатой индийского философа Кришнамурти: "Учителя бьют своих учеников. Но надо помнить: они не гневаются. Это лишь часть их сочувствия. Когда Учитель бьёт ученика, тот должен принимать это с благодарностью". Может быть, эти строки хоть как-то объясняют пассивное поведение чемпиона по карате в тот трагический день...