Владимир Познер победил рак, чтобы встретить 90-летие

Он задаёт исключительно неудобные вопросы - и его за это любят. Никогда не идёт на сделки с совестью, и потому остаётся безоговорочным авторитетом. И так уже несколько десятков лет. 1 апреля Владимир Познер отметит 85-й день рождения. В свой возраст он не верит, потому что по-прежнему в движении и не представляет обеда без красного вина.

1. Родители юбиляра познакомились в Париже. Познера-старшего родители увезли из России, когда ему было всего 14. Он женился на француженке Жеральдин Люттен, в то время их сыну Владимиру было уже пять лет. До этого мальчик не был знаком с отцом. С маленьким ребёнком Жеральдин уехала в США, но в 1939 году Владимир Александрович Познер, который в это время работал в европейском филиале кинокомпании MGM, вернул жену с сыном во Францию.

2. Отец воспитал Володю если не в любви, то в уважении к Стране Советов. Когда Германия напала на СССР, Познер-старший купил контурную карту, приклеил её к двери шкафа и рисовал чёрным карандашом, как наступают немцы. А потом красным карандашом рисовал контрнаступления. Это было убедительно. Но постепенно вера в исключительность советской власти улетучивалась: Познера-младшего не хотели брать на биофак МГУ из-за "неправильной" фамилии.

3. Познер стал известен в Советском Союзе благодаря телемостам, которые в 1980-х годах он проводил вместе с американским коллегой Филом Донахью. Во время этих эфиров обсуждались самые острые и злободневные на тот момент темы. Происходящее на экране казалось невозможным для того времени - телемост связывал два континента, разрушая пространственно-временные и идеологические границы. После феноменального успеха Познеру предлагают работу на Центральном телевидении. В начале 1990-х Владимир уезжает в США, где продолжает совместную работу со своим коллегой Филом Донахью в рамках еженедельной аналитической программы на канале CNBC. Когда контракты истекли, журналисты решили их не продлевать, так как директорат сильно ограничил их в темах.

4. Журналист не побоялся откровенно рассказать о том, что четверть века назад столкнулся с онкологическим заболеванием. "Мне было 59 лет, хотелось ещё жить. Я рассказываю об этом, потому что хочу сказать, что всегда нужно бороться. Конечно, для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают, тебе, но ты главное. Ты должен суметь себе сказать, что я ни за что, не сдамся", - поделился Познер.

Как рассказывал в одном из ранних интервью Познер, после того, как ему поставили диагноз, он рассказал об этом своему другу Филу Донахью. Но приятель подбодрил Владимира и заверил, что у многих людей в таком возрасте находят подобный недуг. Операцию провели в 1993 году, и с тех пор со здоровьем у телеведущего всё в порядке.

5. Познер вместе с Иваном Ургантом выпустил несколько проектов, посвящённых культуре, традициям и особенностям быта разных стран. Фильмы были сняты в формате путевых заметок. "Одноэтажная Америка", "Тур де Франс", "Англия в общем и в частности", "Еврейское счастье" и другие получили высокие рейтинги. Правда, Познера обвинили в пропаганде антигерманских настроений после выхода на экраны "Германской головоломки" в 2013 году. На съёмки "Одноэтажной Америки" Познера вдохновило одноимённое произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова - ведущие повторили путешествие литераторов и проехали на автомобиле 17000 километров по США с Востока на Запад и обратно.

6. Владимир Владимирович женат третий раз. С Надежой Соловьёвой - театральным, кино- и телепродюсером, основателем концертной компании Sav Entertainment, Познер вместе с 2008 года. С 1957 по 1967 год он был женат на переводчице и литераторе Валентине Чемберджи. Их дочь Екатерина - композитор и пианистка, окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и уже давно живёт в Германии. От второго брака, с журналисткой Екатериной Орловой, который продолжался 37 лет, у Владимира Познера есть приёмный сын Пётр, который сейчас является продюсером дирекции информационного вещания НТВ, и внук Георгий.

7. Владимир Познер увлекается спортом, фотографией и коллекционированием. Телеведущий известен, как страстный поклонник большого тенниса и бейсбола. В 1989 году он даже организовал в Москве бейсбольную команду под названием "Московские чайники", которая однажды ездила в Сан-Франциско, где сразилась с местной командой "Дикие зайцы". Также Познер коллекционирует фигурки черепах, а также кружки с названиями городов в которых он побывал. Сейчас их у него более трёхсот. Вместе со своим братом Павлом открыл в Москве французский ресторан, который назвали в честь своей матери - "Жеральдин". После смерти брата Познер продал его ресторатору Александру Раппопорту.