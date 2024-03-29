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Весело и полезно: ТНТ запускает ежедневное утреннее шоу со свежими лицами

Летом прошлого года Тина Канделаки сделала громкое заявление - новом телесезоне на канале ТНТ появится ежедневное утреннее шоу. И вот это случилось! С 1 апреля каждое утро по будням зрителей будет встречать шоу, в котором будет множество полезных рубрик, актуальных новостей и развлекательного контента.

"Утро. ТНТ".
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Утреннее шоу - большой шаг для ТНТ, который за 25 лет своего существования наконец-то подошёл к прямому эфиру. Это будет большое развлекательное шоу с большим количеством рубрик, красивыми молодыми ведущими и корреспондентами по всей нашей необъятной стране и возможностью дотянуться до каждого зрителя во всех регионах", - говорила о своей амбициозной задаче директор телеканала Тина Канделаки.

&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Идти по чьим-то стопам и повторят опыт коллег - не для продюсеров ТНТ, которые поставили себе задачу переизобрести формат утренней программы. Их проект призван стать самым полезным и современным утром на российском ТВ, потому что в нём будут отражены все актуальные и популярные тренды, темы и повестки. ТНТ создаст уникальный микс телевидения и диджитал, в котором найдётся место мэтрам и свежим лицам, общению с гостями, ёмким и современным рубрикам, ведущими которых станут писатель Сергей Минаев, психотерапевт Андрей Курпатов, шеф-повар Мирко Дзаго, пауэрлифтер Кирилл Сарычев, онколог Александр Дзидзария и многие другие.

&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ведущими программы станут Анатолий Цой и Анна Хилькевич, а помогать им будут яркие парни и девушки, которые с юмором и улыбками будут знакомить зрителей со всем, что происходит в мире. К утреннему движу на ТНТ присоединятся ведущие "Матч ТВ" Анжелика Стубайло и Максим Васильчук, звёзды "Лиги городов" Лейсан Тугушева и Катерина Решнова, актёр Антон Кутузов, блогер и певица Ксения Николаева, модель Давид Ниамеди и четырёхкратная чемпионка мира по бальным танцам - Ариадна Тишова.

&quot;Утро. ТНТ&quot;.
"Утро. ТНТ".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Новое шоу ТНТ - глоток свежего воздуха в утреннем вещании. Кстати, воздух весенний, обновлённый, наполненный жизнью, цветами, любовью. Если хотите как минимум улыбнуться, как максимум - узнать всё самое полезное, пока журчит ваша кофемашина и шумит фен для волос - добро пожаловать! Смотрите, вникайте, выбирайте ваши любимые рубрики и ведущих (у меня уже есть парочка красоток на примете). Это утро для вас, про вас и вместе с вами!", - уверен Максим Васильчук.

Новости, звёзды, дети, животные, спорт, музыка, еда, мода, здоровье, тренды, истории, лайфхаки, лайфстайл - их интересует всё!

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