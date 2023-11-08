В своём репертуаре: Сергей Соседов жёстко раскритиковал Лику Стар и поставил ей "пшик"

В эфире НТВ состоялась премьера четвёртого сезона музыкального шоу "Суперстар!". За победу в конкурсе борются 10 артистов, пик популярности которых пришёлся на пришелся на восьмидесятые, девяностые и нулевые.

Участниками шоу стали: заслуженные артисты Российской Федерации Кай Метов, Алексей Глызин и Феликс Царикати, заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Суржикова, певцы Игорь Наджиев и Алексей Гоман, певицы Татьяна Маркова, Лика Стар и Лариса Черникова, а также солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич.

Первый конкурсный день был посвящён хитам самих участников. Именно тем суперпопулярным песням, которые когда-то стали их визитной карточкой. Так, например, Кай Метов исполнил хит Position №2, Игорь Наджиев - "Ну, целуй", Татьяна Маркова - "Вспоминай", а Лариса Черникова - "Влюблённый самолёт".

"Суперстар!". Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

Давно выпавшая из поле зрения российской публики Лика Стар представила на суд зрителей свой хит "Одинокая Луна". Благодаря этой песне певица в своё время прославилась и даже умудрилась закрутить роман с Фёдором Бондарчуком. Правда, возвращение оказалось смазанным. Свой номер Лика отработала слабо. Её движения на сцене мало напоминали танцы. Очевидно, дама хотела продемонстрировать сохранившуюся гибкость своего тела, но что-то пошло не так. В результате Сергей Соседов жётско её раскритиковал и поставил артистке "пшик". От Леры Кудрявцевой она получила только "искры".

Алексей Глызин. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам первого выпуска лидерами стали Алексей Глызин и Кай Метов - они набрали по 8 баллов. Следом за ними расположились Алексей Гоман, Анастасия Макаревич, Игорь Наджиев и Феликс Царикати - у них по 7 баллов. Татьяну Маркову, Екатерину Суржикову и Ларису Черникову судьи оценили на 6 баллов каждую. Десятое место заняла Лика Стар с 5 баллами.

Начиная со второго выпуска, который выйдет в эфир 11 ноября, проект будет покидать один артист - тот, кто по итогам нескольких выпусков наберёт наименьшее количество баллов. В четвёртом сезоне, как и годом ранее, члены жюри один раз за весь сезон смогут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, участник покидает проект.