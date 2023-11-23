В сетях зла: о чём новый сериал "Цифровой код" и кто в нём играет?

Сегодня, 23 ноября, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера подростковой драмы "Цифровой код". Это детективный сериал о борьбе сотрудников правоохранительных органов с таинственной криминальной организацией нового типа, создавшей онлайн-приложение, которое, словно вирус, молниеносно распространяется в сети среди детей и подростков, постепенно охватывая всю страну.

Любой открывший приложение и согласившись на его условия, становится участником игры, в которой за преступления, включая жестокие убийства, выплачивается денежное вознаграждение. Жертву назначает руководитель организации, неуловимая Девушка в красном. Из убийств в онлайн режиме транслируется шоу, которое привлекает все больше участников и сторонних наблюдателей. Эпицентром преступной сети становится маленький город Октябрьский, лучшие следователи системы МВД всей страны объединяют свои усилия, чтобы противостоять злу. Один из них, Денис Жданов, понимает, что в опасную игру втянут его собственный сын...

Сериал "Цифровой код". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"Нашей команде пришлось прикоснуться к самому жестокому виду преступлений на сегодняшний день. Но мы поставили для себя чёткую задачу максимально открыто рассказать историю, узнав все детали, чтобы предупредить наших подростков. Сериал "Цифровой код" о детях, попавших в сети зла, и о следователях, для которых долг и честь - не пустой звук", - рассказал режиссёр Александр Люман.

В главных ролях заняты Полина Гухман, Кирилл Жандаров, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова, Максим Карушев и Карина Мишулина. В сериале была задействована Ассоциация каскадёров России во главе с постановщиком трюков Никитой Люшненко, но многие сцены актёрам приходилось выполнять без помощи дублёров.

Сериал "Цифровой код". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"Какая мораль у нашего сериала? Не заходи в неизвестное приложение, если не знаешь кто его прислал. Не открывай ссылки с неизвестных IP-адресов, не вступай в разговоры по телефону с неизвестными людьми. Киберпреступники ждут таких как ты, им нужны твои деньги, твоя жизнь, а возможно и твоя душа", - предупреждает продюсер Михаил Додзин.