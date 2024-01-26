В новом испанском сериале красавчик Зорро превратился в плачущего убийцу

Из эфира российских телеканалов почти пропали иностранные сериалы. Больше ни "Касла", ни "Менталиста", ни "Костей", которые позволяли провести уютный вечер с детективом. Им на смену на ТВ-3 пришли "Лесник", "Глухарь" и "Братаны". Тем удивительнее будет увидеть 26 января и каждую пятницу новый приключенческий сериал "Зорро", снятый в Испании по заказу онлайн-кинотеатра Amazon Prime и купленный для показа в России.

Раздвоение личности - феномен, изучаемый не одними психологами. Литераторы и кинематографисты также в стороне не остаются,. Сладкая парочка доктор Джекил ис мистером Хайдом, Супермен и Бэтмен, а также Царевна-лягушка... Сокровищница мировой культуры ломится от героев с этим диагнозом.

Один из самых экзотических персонажей с двойным дном - изнеженный мексиканский аристократ дон Диего де ла Вега, он же знаменитый нарушитель законности и правопорядка по прозвищу Зорро. Днём - трусливый мещанин, ночью - благородный разбойник. Днём - неудачливый ухажёр, ночью - герой-любовник. Днём - капиталист, ночью - анархист.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

Народный мститель в чёрном с быстрой шпагой и верным конем был придуман в начале XX века писателем Джонстоном Маккалеем и быстро был взят в оборот киношникам, которые превратили его в беспроигрышный источник кассовых сборов и восторгов публики. Об этом знали ещё в 1920-е, когда под маской скрывался Дуглас Фербенкс; знали и в 1970-е, когда на тропу войны в южноамериканских прериях выходил Зорро в исполнении Алена Делона. Впрочем, Антонио Бандерас в "Маске Зорро" 1998 года был ничуть не хуже, что и доказал кассовый успех картины и вышедший семь лет спустя сиквел "Легенда Зорро". Восемнадцать лет спустя продюсер Джон Гетц решил продолжить "хлестать дохлую лошадь" и историю знаменитого героя плаща и шпаги изложил в сериальном формате.

Сериал "Зорро". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Новый "Зорро" приглашает зрителя в охваченную беспорядками Калифорнию 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Сюда, в Лос-Анджелес, в спешке приезжает юный Диего де ла Вега, вынужденный оставить учёбу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору, который мечтает избавиться от народного мстителя. А среди его особенно принципиальных врагов вскоре оказывается и юная индианка На-Лин, в совершенстве овладевшая боевыми навыками своего народа.

Сериал "Зорро". Пресс-служба телеканала ТВ-3. Сериал "Зорро". Пресс-служба телеканала ТВ-3. Сериал "Зорро". Пресс-служба телеканала ТВ-3. Сериал "Зорро". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

"Со сценаристом Карлосом Портелой мы много говорили о том, чем эта история должна отличаться от предыдущих версий "Зорро" и как сделать героя современнее и ближе к нынешней молодёжи. Ведь мир сильно изменился с момента выхода последнего "Зорро"! Мы попытались создать более сентиментального героя. У него больше эмоций, он больше подвержен сомнениям и осознанию того, что каждый поступок чреват последствиями. Он понимает, что быть Зорро и вершить справедливость очень непросто. Ведь когда он делает то, что кажется ему справедливым, то обрывает жизни других людей, плодит вдов и сирот. Диего не хочет превращаться в убийцу, не хочет подавать подобный пример детям, которых он встречает на улице. И в этом смысле он хочет изменить образ Зорро, пусть это желание и кажется наивным или вовсе не выполнимым", - рассказывает Мигель Бернардо, исполнитель главной роли.