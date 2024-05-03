Устроили "МАСКА"рад: самые громкие скандалы главного шоу страны

В воскресенье, 5 мая, в эфире НТВ состоится грандиозный финал юбилейного сезона шоу "Маска". Позади - два месяца ярких выступлений главных героев проекта, сотни версий членов жюри о том, кто из популярных представителей музыки, кино, телевидения, спорта и интернета может скрываться за масками.

Все пять лет костюмированное представление входит в число лидеров телепоказа. Подогревать интерес к шоу помогают и скандалы, которые нередко случаются в программе. Чаще всего их инициатором выступает председатель жюри Филипп Киркоров. Некоторым кажется, что это добавляет в ход событий элемент неожиданности, но и от смущения крайне трудно отделаться. Хочется верить, что финал юбилейного сезона закончится не разочарованием, которое постигло зрителей в прошлом году.

"Филипп опозорил всех"

Напомним, публика осталась в недоумении - председатель жюри Филипп Киркоров так и не смог выбрать между Мамонтёнком и Скорпионом. Маски сняли сразу два героя: в образе первого скрывался Дима Билан, а вторым оказался Сергей Лазарев. Два вечных соперника, большие звёзды отечественного шоу-бизнеса были вынуждены разделить эту победу - так решил поп-король в честь своего дня рождения. Церемония награждения, по мнению публики, из-за прихоти Филиппа Бедросовича превратилась в унизительный цирк.

Телешоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

Киркоров долго вспоминал "Евровидение", в котором когда-то победил Билан, зачем-то упомянул Яну Рудковскую, а потом и вовсе заявил, что статуэтка победителя всего одна, и отдаст он её Мамонтёнку, потому что Скорпион, конечно же, "не обидится". Разочарования и замешательства конкурсантов было не скрыть. Билан выглядел потерянным и явно уставшим, Лазарев пытался отшутиться и сохранить достоинство. В итоге, Киркоров забрал приз себе!



"Филипп опозорил всех... И себя, и Билана, и своего протеже Лазарева", "Киркоров нёс ахинею, а его подопечный сквозь фальшивую улыбку кидал подлые шпильки в адрес Билана, который уделал его по всем фронтам", - писали в комментариях зрители.

Вместо Иосифа Пригожина выступал кто-то другой?

Участие родственников членов жюри в программе её создатели подают как фишку, однако для многих это стало поводом сомневаться в честности и искренности чувств членов жюри, которые видят на сцене близких людей.

Телешоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

Сложно поверить, что плохо передвигающийся отец Киркорова в тайне от него принял участие в передаче, а Регина Тодоренко не догадывалась, что в Панде её муж - Влад Топалов. Впрочем, она сама практически призналась в том, что жюри разыгрывает свой спектакль. "Я же знаю, что это ты. Если ты думаешь, что я не вижу, как ты ходишь и нервничаешь каждый раз перед съёмками, то ты ошибаешься. С вашим голосом я засыпаю и знаю все трещинки этого голоса. И очень их люблю. Я очень тебя люблю", - сказала якобы удивлённая Регина, после разоблачения мужа.

Телешоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

Но самым скандальным стало участие во втором сезоне Иосифа Пригожина. Он достаточно рано вылетел из программы, а Станислав Садальский, звезда фильмов "Место встречи изменить нельзя" и "Белые росы", заявил, что участие мужа Валерии было фикцией. В качестве аргумента он привёл фото участника в костюме Ананаса до разоблачения и после: по снимкам понятно, что фигура Ананаса до разоблачения гораздо стройнее, чем после того, как личность участника вскрылась. "А вам нравится, когда вас дурят?" - написал правдоруб.

Досталось от Садальского и жюри: "Группка из пяти человек прикладывает театральные бинокли ко лбу, в общем, развлекается. Все несут околесицу - обсуждения ни о чём. Бредовые догадки о том, кто выступает под маской". Этот пост вызвал широкий резонанс среди общественности. Многие зрители согласились с актёром и заявили о том, что не будут больше доверять организаторам конкурса.

"Что именно не понравилось?"

Какой бы беспредел не творили судьи, их почти никогда не критиковали обиженные участники. Даже недовольная своим разоблачением Азиза сумела сдержать эмоции, хотя и было видно, что внутри у неё всё кипит. Но в пятом сезоне участники уже не стесняются критиковать решения жюри.

Телешоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

Например, актёр сериала "Универ" Стас Ярушин выступал в костюме Водяного и тщательно скрывал свою личность, изменяя голос: действительно, за все эпизоды шоу ни один из судей не предположил, что под маской Водяного находится он. Тем не менее артист всё-таки покинул шоу в четвёртом выпуске, чем оказался крайне недоволен. На камеру он, конечно, всех благодарил и улыбался, а все эмоции излил в личном блоге. Он признался, что так и не смог понять, по каким правилам судьи выгоняют участников. "В чём суть шоу "Маска" я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным! Что именно не понравилось? Костюм не тот? Номер, поставленный режиссёром, не тот? Выбор песни? Всё это - дело вкуса, друзья. Мне от этого страшно обидно", - сокрушался он в соцсетях.

Телешоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

Вслед за Водяным шоу покинула Акула. Голос Киркорова снова стал решающим. Он был убеждён, что под маской скрывается Давид Манукян, к которому тот питает личную неприязнь. Поклонники проекта не поддержали решение Филиппа выгнать конкурсанта лишь из-за того, что у него с Давой есть нерешённый конфликт. Не помогло и извинение председателя. "Артём, прости. Я даже не мог предположить, что там ты. Я был уверен, что там Дава", - сказал вновь промахнувшийся Филипп.

В комментариях "Маски" собрались сотни недовольных судейством Филиппа Киркорова, который далеко не первый раз убирает участников по личным предпочтениям. "Меня просто утопили, не дав ни единого шанса", - написал Качер в своём блоге.