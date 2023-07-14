Участница шоу "Выжить в Дубае" Анастасия Балахнина: "На выигрыш собиралась исполнить детскую мечту - съездить в Диснейленд!"

Самой яркой летней премьерой на канале ТНТ стало реалити-шоу "Выжить в Дубае", где за внушительный денежный приз и доступ к роскоши восточного города-сада соревнуются две команды - звёздная и народная. В состав последней вошла жительница Бийска Анастасия Балахнина, которая любезно согласилась ответить на наши вопросы.

- Расскажите о своей жизни до шоу: ваши интересы, семья, работа

- Вся моя жизни удивительным образом связана со стройкой: мои родственники - строители, я продавала квартиры, а теперь работаю в компании, которая продаёт строительные материалы. Я замужем, у меня двое детей. Старшему 20 лет, младшему - 8 лет. Я очень легка на подъём и меня всегда тянуло к каким-то экстремальным видам отдыха - сплавлялась по Катуни, прыгала с тарзанки и с парашютом. Но за границей никогда не была.

- Произошло ли в вашей жизни событие, которое подвигло вас отправить заявку на участие в экстремальном реалити-шоу?

- С самого детства я верила в чудеса. И во взрослом возрасте я придерживалась идеи, что на самом деле чудеса существуют, с тобой могут происходить необъяснимые вещи. И я писала список желаний. Причём эти списки я писала с юношеского возраста. И практически все мои желания сбывались. И вот в 2019 году я задумалась о том, что бумага всё стерпит, я написала 10 невероятных желаний. И в том числе одно из самых безумных желаний было таким: участие в проекте с Пашей Волей.

Почему именно с Пашей? Потому что я слежу за его творчеством, давно подписана на него, это невероятный человек, свободный, независимый от мнения окружающих. Однажды я увидела небольшое сообщение от Паши, что если ты никогда не был за границей и хочешь приключений, жаждешь чего-то нового, то ты можешь принять участие в кастинге на новое шоу. Я почему-то подумала, что это послание адресовано именно мне. Я моментально заполнила анкету, сделала видео-визитку и отправила. Так я попала на шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Анастасия Балахнина. Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Как проходил кастинг? Чем вы смогли заинтересовать продюсеров?

- Могу сказать, что я абсолютно не готовилась к кастингу, просто занималась своими домашними делами, знала, что в определённое время нужно созвониться с людьми. Секрет, почему отобрали меня, очень простой - нужно быть собой! Не пыжиться, не изображать из себя кого-то, не пытаться всем понравиться. Как мне сказали организаторы, я зацепила их своей естественностью и наблюдательностью.

- Готовились ли специально к съёмкам? Дружите ли вы со спортом?

- Специально готовиться к съёмкам у меня не было времени, потому что кастинг я прошла буквально перед вылетом в Дубай. Как мне сказали, в принципе, состав был набран, но моя анкета «пододвинула» предполагаемых кандидатов. Спорт в моей жизни присутствует. Вылазки в горы предполагают физическую выносливость, но это в основном прогулки, еще танцы, растяжка, но точно не какие-то тренировки на износ.

Анастасия Балахнина. Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Поделитесь первыми впечатлениями от прибытия в Дубай? Как проходило знакомство с членами народной команды?

- С народной командой познакомилась в аэропорту. Но в самолете мы сидели на разных местах, и у нас не было возможности пообщаться. То знакомство, соприкосновение, узнавание друг друга - всё это было во время съёмок. Если бы мы чуть-чуть раньше друг друга узнали, нам бы было бы проще стратегии придумать. А тут прилетели - новая страна, атмосфера, всё неизвестное и вообще, конечно, большой стресс.

Вот что касается Дубая - это шик, блеск, это несравнимо, наверное, ни с чем. Такое количество денег и роскоши, собранных в одном месте, просто поражает. Было ощущение, это все сон. Это как восточная сказка. Я благодарна судьбе, себе, съёмочной команде, что выбрали меня, что у меня появилась возможность увидеть своими глазами этот волшебный город.

- Готовы ли были к интригам и созданию коалиций, которые порой случаются на подобных проектах?

- Я не была готова к интригам, когда нужно говорить одно в лицо, а за спиной другое. Это ужасно, но таковы правила игры! До третьей серии мне открыто говорили, что я слабый игрок, что не дотягиваю в физической подготовке. Но если бы в шоу были только физические испытания, то, наверное, набрали бы спортсменов, и они там боролись, но нас всех разноплановых взяли, видимо, не просто так.

Анастасия Балахнина. Пресс-служба телеканала ТНТ.

- Насколько интенсивными были съёмки, было ли время для отдыха, шопинга, знакомства с городом?

- Первый съемочный день был очень сложный, он длился практически 20 часов. Съёмки шли постоянно, у нас не было возможности гулять или ходить на шопинг. Съёмочная группа, вот отмечу, трудяжки невероятные. Жара была невыносимая, мы хотя и были под какими-то навесами, а ребята работали прям на солнце. Теперь, когда я буду смотреть какой-либо фильм или шоу, я никогда не буду пропускать титры. За каждым продуктом стоят сотни потрясающих профессионалов.

- На что, если не секрет, в случае выигрыша собирались потратить выигрыш?

- Как и все, наверное бы, закрыла какие-то бытовые хотелки. Возможно, это какие-то путешествия, всё в принципе стандартно. Единственное, на чтобы я бы оставила львиную долю приза - обучение, изучение чего-то нового. И, возможно, съездила бы в Диснейленд - исполнила детскую мечту!