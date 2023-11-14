14 ноября
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Туфелька не по размеру: в "Шоу Аватар" разгадали, кто управлял Золушкой

Туфелька не по размеру: в "Шоу Аватар" разгадали, кто управлял Золушкой

В эфир телеканала НТВ вышел второй выпуск "Шоу Аватар". Первым участником, раскрывшим тайну свой личности, стала популярная актриса и певица Надежда Ангарская: она управляла цифровым аватаром Золушки.

"Шоу Аватар".
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

По правилам проекта судьи могут выбрать троих конкурсантов для разоблачения: в новом выпуске ими стали Золушка, которая выступила с песней "Город влюблённых людей" из репертуара Анны Герман, Алёнушка, в этот вечер исполнившая песню Нюши "Выше" и Змей Горыныч с композицией Филиппа Киркорова "Огонь и вода".

По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Змея Горыныча и Алёнушку жюри не разгадало, предположив, что ими управляют Виталий Гогунский и Mia Boyka, ANNA ASTI и Seville соответственно. Третья попытка оказалась успешной: Ирина Понаровская предположила, что за Золушкой скрывается Таисия Повалий, а Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман остановились на версии, что это Надежда Ангарская.

"Это было сказочно! Конечно, я расстроилась, покидая шоу первой, потому что у меня ещё было, что показать и чем побаловать зрителей и себя. Для меня история не закончена, и моё сердце будет скучать. Я выбрала аватар Золушки, потому что она моя противоположность: не носит костюма размера XL, а у меня никогда не было хрустальной туфельки, "лабутены", с песней о которых я вышла на сцену, 42-го размера не выпускают, да и разбрасываться обувью я не могу, потому что меня сразу же вычислят. В общем, Золушка и Надежда Ангарская - это север и юг, огонь и вода", - рассказала участница шоу.

&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске Золушка исполнила хит группы "Ленинград" "Экспонат". Тимур Батрутдинов сразу предположил, что аватаром сказочной героини управляет Надежда Ангарская, Ида Галич согласилась с Тимуром. Сергей Лазарев остановился на версии, что это Марина Кравец, а Ирине Понаровской показалось, что Золушкой может быть Таисия Повалий.

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