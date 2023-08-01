Тимур Родригез станет ведущим юмористического шоу "Лига городов"

Телеканал ТНТ и компания Александра Масялкова "АМиК" запускают новый масштабный проект "Лига городов" - юмористический турнир, где лучшие команды из России и стран ближнего зарубежья будут бороться за 10 миллионов рублей. Ведущим проекта станет шоумен Тимур Родригез.

Родригез - воплощение сотрудничества "АМиК" и ТНТ, благодаря которому появился проект "Лига городов". Шоумен начинал свою карьеру с выступлений в КВН, а широкую известность приобрёл уже как резидент Comedy Club. В новом шоу он будет выступать в качестве мотиватора для молодых юмористов, а также отвечать за конферанс "Лиги городов".

"В последние годы я больше занимаюсь музыкой, но мою любовь к телевидению никто не отменял. Поэтому быть полноправным хозяином грандиозного шоу - это невероятно лестное предложение и, безусловно, большая радость! От проекта "Лига городов" я жду феерии юмора, новых талантливых актёров, разрыва шаблонов, но прежде всего заразительного, искреннего настроения КВН, из которого вышло большинство моих именитых коллег и я сам", - говорит Тимур.

В результате кастингов, в которых приняло участие более 1500 человек из 93 городов России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, продюсеры проекта выбрали 62 команды, которые прошли в телевизионный этап шоу. Изначально коллективам предстоит зарекомендовать себя на большом фестивале, впечатлить одного, а может, сразу нескольких наставников, попасть под крыло одного из них, а затем вместе дойти до финала и победить. В задачи "тренеров по юмору" будет входить не только передача опыта и мотивация команд, но и совместное выступление на финальном этапе.

Наставниками команд станут звезда Comedy Club, актриса и певица Марина Кравец; стендап-комик Алексей Щербаков; создатель проекта "Непосредственно Каха" и звезда шоу "Выжить в Дубае" Артём Калайджян; а также сценарист и продюсер Сергей Светлаков, недавно вернувшийся на ТНТ.