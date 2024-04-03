"Тётя Марта" поменялась местами с сестрой-близнецом, чтобы найти маму

В следующий понедельник, 8 апреля, на улице всех любителей российских комедий наступит праздник - на канале СТС начнётся показ продолжения сериала "Тётя Марта", первый сезон которого собрал букет восторженных отзывов, получил "ТЭФИ KIDS" в двух номинациях и звание "Сериал года" на премии "Самый OK".

Героиня Виты Корниенко - умная не по годам школьница. Она полностью следит за квартирой, сама оплачивает все счета, хорошо учится и ещё успевает ухаживать за дедушкой (Юрий Кузнецов), который находится в одном шаге от полного маразма. Вот только девочке приходится скрывать от окружающих, что на самом деле такая жизнь - не её выбор. Она живёт без родителей, но скрывает это от окружающих.

Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС.

План оказывается под угрозой, когда из-за происшествия в школе учительница вызывает родителей. Скрыть тайну помогает неожиданно приехавший родственник из Казани (Александр Метёлкин). За это он остаётся пожить в московской квартире и вызывается помочь Марте с её проблемами. Правда, для него это не более чем предлог, чтобы втереться в доверие и заполучить столичное жильё...

Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС. Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС. Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС. Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС. Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС.

Во втором сезоне в жизни Марты появляется сестра-близнец Юля. Чтобы найти маму, которая оставила их в детском доме, девочки меняются местами. И теперь Юле придётся заботиться о дедушке, решать проблемы с будущим

опекуном Маратом , соседом-актёром (Сергей Епишев), блогером (Екатерина Кабак) и учительницей (Кристина Асмус), а Марте - привыкать к строгому опекуну Юли (Зоя Бербер) и её вредному брату.



Сюжеты с подменой близняшек часто используются в комедиях, но обычно в таких проектах снимаются актёры-близнецы (помните, "Двое: я и моя тень"?), ведь иногда девочкам приходится появляться в кадре вместе. К счастью, современные технологии позволяют решить эту проблему. Во втором сезоне Вита Корниенко ("Лёд", "Папины дочки") сыграла сразу две главные роли.

Сериал "Тётя Марта 2". ПРесс-служба телеканала СТС.

"Я впервые играла сразу двух девочек. И если Марта больше любит общаться, то Юля интроверт. Она моя противоположность: постоянно чего-то боится, любит поплакать. В семье её постоянно буллят, что также повлияло на характер персонажа", - рассуждает Вита Корниенко.

"Практически каждая серия "Тёти Марты" - это новая история и приключение, - комментирует режиссёр Андрей Силкин. - При этом все семнадцать эпизодов мы ждём, когда найдётся мама. Интрига идущая из первого сезона сохраняется, как и анимация, и в целом художественная ценность проекта".