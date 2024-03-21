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Теперь зрители будут решать судьбы участников "Битвы экстрасенсов"

В субботу, 23 марта, на ТНТ стартует новый сезон одного из самых одиозных и популярных проектов. Зрители увидят 24-й сезон "Новой Битвы экстрасенсов", который поклонники ждали целых два года. Телезрителей ждут новые лица, новые испытания, новые эмоции, а также сюрпризы и неожиданности. По некоторым данным, что среди конкурсантов были протеже Влада Череватого и Лины Джебисашвили, а также Данила Турецков, участник шоу "Сердце Клавы".

"Новая Битва экстрасенсов".
"Новая Битва экстрасенсов".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кастинг в проект проходил по всей России в онлайн-формате. Продюсеры тщательно отбирали тех, кто считает себя экстрасенсом. В результате лучших из них пригласили на отборочные испытания в Москву. Для людей со сверхспособностями традиционно приготовили три этапа кастинга: "Ширма", "Багажник" и "Мистер X". Те, кто смог удивить продюсеров и ведущих, попадут в новый сезон проекта.

&quot;Новая Битва экстрасенсов&quot;.
"Новая Битва экстрасенсов".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Новая Битва экстрасенсов&quot;.
"Новая Битва экстрасенсов".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Новая Битва экстрасенсов&quot;.
"Новая Битва экстрасенсов".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В новой сезоне "Битвы экстрасенсов" обновятся правила голосования. Теперь судьбу участников решают не ведущие и герои испытаний, а зрители. "Мы решили, что теперь будет еженедельное голосование, и кто покидает проект будут полностью решать телезрители. Такого больше нет на ТВ вообще нигде! Зрители полностью управляют судьбой участников", - говорит Мария Шайкевич, продюсер шоу. Что-то подобное было в "Битве сильнейших", гле голоса зрителей тоже влияли на расстановку учестников в турнирной таблице.

Особую интригу новому сезону добавит участие в шоу Николь Кузнецовой, бывшей гражданской жены криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова). Она принимала участие в передаче "Экстрасенсы. Ревашн", в которой собрались яркие и колоритные участники прошлых сезонов "Битвы", которые по каким-то причинам не получили заветную Синюю руку.

&quot;Новая Битва экстрасенсов&quot;.
"Новая Битва экстрасенсов".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кузнецова вышла в финал, но по итогам голосования набрала одинаковое количество баллов с Соней Егоровой, поэтому право решать, кто из них будет победительницей, предоставили героиням. Те единогласно назвали Егорову. таким образом, Николь заняла второе место в шоу "Экстрасенсы. Реванш". В качестве награды она получила возможность автоматически, без кастингов, пройти в 24-1 сезон "Битвы экстрасенсов".

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