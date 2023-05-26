Тайна раскрыта: стало известно, зачем в Барнаул приезжали участники шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Неожиданный визит в Барнаул съёмочной группы телепроекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" привлёк к себе внимание и наделал много шума в пабликах. В субботу, 27 мая, зрители телеканала ТНТ смогут узнать зачём победители предыдущих сезонов "Битвы экстрасенсов" приезжали в краевую столицу, в каких таинственных событиях пытались разобраться и кому смогли помочь.

Жительница Барнаула Юлия обратилась в редакцию шоу. Женщина написала, что её 23-летний сын и ее 19-летний племянник погибли при странных обстоятельствах. Обоих не стало в феврале. Далее была третья смерть - брат её мужа, он буквально сгнил заживо, врачи не могли поставить никакой диагноз ранее полному сил и здоровья мужчине. Юлия и её семья считают, что на них наложено родовое проклятие...

Чтобы расследовать эту череду печальных событий в Барнаул прибыли победитель 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Константин Гецати, победитель 14-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс и победительница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос. Вместе они попытались разобраться в причинах неожиданных смертей и ответить на вопросы Юлии.

Виктория Райдос. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"После смерти сына у меня не осталось чувств. Конечно, я рада, что ко мне приехали самые сильные экстрасенсы, дали возможность услышать сына, почувствовала сжатие руки, мой Ваня именно так сжимал. Чувство какое-то не объяснимое, всё-таки это сверхъестественное. С души упал тяжкий груз, мне дали понять, что мой сын не самоубийца. По общему впечатлению могу сказать, что экстрасенсы реально сильные, всё знают и всё видят", - поделилась впечатлениями от съёмок Юлия.

Олег Шепс. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Также женщина отметила, что не может выбрать сильнейшего из тройки, по её мнению, все трое очень сильные, не было ни одного промаха. Но особенно жительница Барнаула отметила, Викторию Райдос и Александра Шепса, которые впечатлили её до глубины души. Всё это вы сможете увидеть в новом выпуске шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших".