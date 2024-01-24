Свержение короля: какое будущее ждёт Филиппа Киркорова после "голой вечеринки" и бойкота телеканалов

"Покажут или не покажут?" - гадали зрители во время новогоднего эфира, перескакивая с одного канала на другой. В то, что проштрафившегося Киркорова вырежут из "голубых огоньков", мало кто верил. Новогодние эфиры - отличный повод напомнить стране о своём существовании, и Киркоров всегда им активно пользовался. Однако участие в злосчастной вечеринке Ивлеевой обернулось для Филиппа настоящей "культурой отмены".

Филипп оказался просто Филя

Судя по всему, последствия предновогодней гульбы в московском клубе с говорящим названием "Мутабор" ещё долго будут настигать участников вечеринки. Мероприятие, которое затевалось как богемный "арт-вечер" в кругу именитых звёзд и продвинутых блогеров, позиционировалось как частное, без присутствия СМИ. Но "сетевое недержание" привело к тому, что фото с полуголыми знаменитостями разлетелись по Сети. Светская вечеринка в этот раз вызвало настоящую бурю негодования в обществе и даже может привести к тектоническим сдвигам в нашем шоу-бизнесе.

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

Из пацана - в чушпана

В студиях политических ток-шоу то и дело звучит известная мысль: у нас словно две страны. В одной люди воюют, совершают подвиги, участвуют в волонтёрских движениях. В другой - по привычке сорят деньгами, хвалятся новыми авто и пластическими операциями, мусолят светские новости и выставляют на всеобщее обозрение свои понты. Они, антиподы, живут под одним небом, дышат одним воздухом, но, кажется, их пути никогда не пересекутся. Вторым глубоко плевать на переживания первых.

Скорее всего, в былые времена никто не придал бы этой тусовке такого внимания, но якобы о "голой вечеринке" в столице начали высказывать недовольства солдаты с фронта, и в ответ силовые структуры и администрация президента решили, что надо всем показать, что подобное безобразие недопустимо в трудное время. В итоге руководители федеральных телеканалов решили провести новогодние эфиры без оскандалившихся знаменитостей, а многие заявили об отмене их концертов и корпоративов, на которых они зарабатывают огромные деньги. Киркоров, по слухам, потерял минимум 50 млн рублей.



Например, гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман признался, что в театре отменили предновогоднее выступление певца. "Сегодня получил сообщение: "Киркоров у нас поступил не по-пацански, и поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами. И чтобы за руку с ним больше не здоровались", - заявил театральный деятель журналистам, в стиле героев сериала "Слово пацана".

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

В режиме цейтнота телеканал ТНТ переснял новогодний фильм "Иван Васильевич меняет всё!", Первый канал вырезал все номера Киркорова и Лолиты, а на НТВ они остались только в тех программах, где их просто невозможно заменить - в качестве ведущих программ "Суперстар!" и "Маска". На канал "Россия 1" их вообще не позвали, поэтому вырезать не пришлось.В итоге глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выразила своё удовлетворение от того, что государство наказало звёзд шоу-бизнеса, посетивших скандальную вечеринку Ивлеевой. В своём посте в Telegram она заявила, что государство прислушалось к голосу народа и отметила, что извинения, которые принесли артисты, ей показались недостаточными. "Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023-1, спасибо тебе за это", - заключила Мизулина.

Симптоматично, что никто из друзей публично не встал на защиту Киркорова, не устраивал акций из-за его бойкота на ТВ. Сделали вид, что так и должно быть, а некоторые охотно заняли его место в проектах. И это, конечно, удар в спину...

Крушение империи

"Новогодняя Маска-2023". ПРесс-служба телеканала НТВ.

Казалось бы, ну не мелькал Филипп в пьяные праздничные ночи перед глазами россиян, что такого то? Но исчезновение Киркорова из телеэфира - это не приговор лично Филиппу, это крах эстрадного мира старого формата, в котором Киркоров сам себя назначил поп-королём, превратившись в символ. Яркий, эпатажный, со стразами и перьями. А теперь короля и нет империи. Документы об его отречении подписаны теми, кто вырезал его номера из всех новогодних программ. Оправдания Киркорова перед пресс-секретарём Президента Песковым, мастера закулисных интриг, человека, много раз выпутывавшегося из разных скандальных ситуаций без фатальных последствий для себя и карьеры, выглядели жалко. Видимо, то, что он "теперь в России Примадонн", вскружило ему голову и отбило нюх на новые веяния. Те самые, символом которых является сегодня Шаман, от которого он отворачивался на записи финальной композиции "Песни года", из

которого его, кстати, тоже вырезали.

Не откупятся

Телешоу "Новогодняя ночь на Первом. Десять лет спустя". Пресс-служба Первого канала.

Сейчас Киркоров пытается спасти своё реноме, то есть искупить грехи. Артист громко заявил, что перечислил гонорар за участие в "Новогодней Маске" в помощь жителям регулярно обстреливаемого ВСУ Белгорода. "Меньше всего я хотел, чтобы подобное событие и оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России - единственной стране, где я существую как артист и как гражданин. Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне этого", - написал он в своих соцсетях.

Россия, конечно, умеет прощать. Но денежного вклада и слов раскаяния маловато будет, чтобы заслужить прощение властей и народа. Нужны будут поступки, которые заставят поверить в искренность. Например, концертный тур Филиппа на новых территориях. Наверное, без перьев и кордебалета, но с искренней улыбкой.

Что же будет дальше? Новый эстрадный мир сформируется другим - единым с властью и государственной политикой. Монархия во всём мире себя изжила, превратившись в ролевые фигуры и персонажей светской хроники. А значит, и титул поп-короля слишком устарел и пообтрепался, чтобы оставаться всё таким же привлекательным.