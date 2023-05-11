Стало известно, кто стал победителем второго сезона шоу "Страна талантов": фото триумфаторов

В праздничные дни в эфире НТВ состоялся грандиозный финал самого народного шоу "Страна талантов". По итогам восьми выпусков второго сезона были определены девять финалистов, которые боролись за главный приз в грандиозном финале. В итоге победителем второго сезона стал Государственный академический Омский русский народный хор.

"Все наши талантливые финалисты были на невероятном профессиональном уровне, и заставляли зрителей и членов жюри подпевать, танцевать, плакать и смеяться вместе с ними. Этих эмоций нам хватит на весь год, в ожидании следующего сезона шоу. Омские ребята поразили меня хореографическими элементами, которые я никогда не видел в исполнении народного коллектива.

Шоу "Страна талантов". Финал второго сезона. Пресс-служба телеканала НТВ.

Я начинал свою карьеру в знаменитом Тульском фольклорном ансамбле и побывал на множестве фестивалей. Даже на Дельфийских играх, где я выиграл золотую медаль в категории "Народный вокал", я не помню, чтобы хореографические коллективы вытворяли на сцене такое! Это был полный восторг", - рыразил свои эмоции Алексей Воробьёв, ведущий проекта.

В финале шоу Государственный академический Омский русский народный хор покорил сердца жюри и зрителей вокально-хореографическим номером "Ковали ковали". По итогам зрительского голосования Омский народный хор, набрав 32.3% голосов, был признан победителем сезона. Прославленный Государственный академический Омский русский народный хор известен по всей России и за рубежом как ярчайший пропагандист русской культуры.

"Вот и подошёл к концу второй сезон народного шоу "Страна талантов", в котором принимали участие дарования из самых разных уголков нашей большой и многонациональной Родины. Все претенденты были очень сильными, самобытными, музыкальными. Выбрать самого лучшего - задача не из простых. Однако конкурса без победителя не бывает.

Шоу "Страна талантов". Финал второго сезона. Пресс-служба телеканала НТВ.

И я очень рада, что первое место в финале занял Государственный академический Омский русский народный хор, приведя в восторг как членов жюри, так и всех телезрителей. Захлестнули так, что искры из глаз посыпались - лихо, наотмашь... Они просто захватили студию своей молодецкой удалью и темпераментом".