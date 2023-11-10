Стало известно, кто из звёзд примет участие в шоу "Выжить в Самарканде" 

Выживать в горном лагере возле Самарканда и, если повезёт, проводить время в роскошном отеле города, будут певцы Влад Топалов и Митя Фомин, певицы Назима, Юлия Паршута, модель Вики Одинцова и комик Сергей Гореликов, которого зрители ТНТ знают по Comedy Club как Сержа Горелого и Турбо из группы USB.

Для Сергея это первый опыт участия реалити-шоу ТНТ, в то время как Митя Фомин уже пробовал свои силы в первом сезоне проекта "Звёзды в Африке". Музыкант показал себя сильным и благородным участником. В испытании на вылет он обыграл Вики Одинцову, но в итоге отдал ей своё место в проекте. Митя и Вики вновь окажутся в одной команде в новом сезоне шоу "Выжить в Самарканде". Будет ли там место благородным поступкам, узнаем в эфире ТНТ уже в 2024 году!

Ведущие. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Ощущения от проекта похожи на американские горки. Было физически тяжело, голова никогда не отдыхала. Особенно эти "эмоциональные качели" ощущались тогда, когда мы оказывались в горном лагере. Первая ночь была идеальной по погоде, но затем погода нас не радовала, она была ужасна, дул сильнейший ветер, мы периодически простужались. Но я получил новый опыт, поборол какие-то свои страхи. Единственный человек, с кем я был больше всех знаком - Паша Воля. Его присутствие облегчило первый день моего пребывания на проекте. А после знакомства и общения со всеми участниками звёздной команды, я выдохнул, потому как понял, что у нас много общего, и я не имею ввиду известность и популярность", - рассказал о своих ощущениях Сергей Гореликов.