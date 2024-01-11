Стало известно, кто бросит вызов звёздам в реалити-шоу "Выжить в Самарканде" 

Два года назад экстремальные реалити-шоу стали главной фишкой ТНТ. Только-только определился победитель "Новых звёзд в Африке", как в 2024 год канал врывается премьерой новых испытаний участников на прочность в проекте "Выжить в Самарканде", который станет логичным развитием приключенческого формата Павла Воли и Ляйсан Утяшевой "Выжить в Дубае".

Две команды - "звёздная" и "народная" - будут бороться за победу и главный приз 10 миллионов рублей. В контрастном Узбекистане участников ждут и суровые условия гор, и прелести лакшери жизни в роскошном отеле. Кто в каких условиях окажется, зависит только от самих игроков.

Против шестёрки звёзд шоу-бизнеса, в которую вошли певцы Митя Фомин и Влад Топалов, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова, а также певицы Юлия Паршута и Назима, будут бороться участники народной команды. Их отобрали из 6000 претендентов, они приехали в Узбекистан из самых разных уголков нашей страны, но для каждого из них это первая поездка за пределы России.

За звание победителя в составе народной команды сразятся 35-летний цирковой тренер из Донецкой республики Александр Лось, 32-летний косарь из Краснодарского края Владилен Шкрюм, 28-летний демонтажник из Оренбурга Евгений Давлетшин, 22-летняя фотограф и мама двоих детей Кристина Орлова из Самарской области, 31-летняя водитель такси из Воронежа Любовь Оленина и 35-летняя медсестра из Омской области Марина Нисилевич.

Телешоу "Выжить в самарканде". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Участникам проекта предстоит проходить командные испытания, чтобы определить свою дальнейшую жизнь на проекте: жить в роскоши, спать в мягких постелях и есть вкусную еду, либо пытаться справиться с холодом, голодом и жаждой в горном лагере. По условиям проекта каждую неделю один из участников покидает шоу.

Многие из участников уже пробовали свои силы в подобных соревнованиях. Например, Вики Одинцову зрители ТНТ знают по проекту "Звёзды в Африке". Модель дважды принимала в нём участие и показала себя дерзким и своенравным игроком, хотя до финала ей так и не удалось дойти. Посмотрим, как всё сложится в этот раз.