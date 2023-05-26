27 мая
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4 способа повысить приживаемость рассады на грядке

Специалисты советуют обращать внимание на важные моменты в выращивании рассады, которые способствуют её скорейшей адаптации на новом месте.

Рассада.
Рассада.
freepik.com/prostooleh

1. Выращивайте ростки в отдельных ёмкостях. Особенно это важно для культур с развитой и хрупкой корневой системой. Помните, что плохо переносят пересадку растения со стержневой корневой системой. Их лучше выращивать сразу в отдельных контейнерах. Не любят её и тыквенные. Поэтому для таких растений надо применять не пикировку, а перевалку - высаживание саженцев в грунт вместе с комком земли .

2. Вовремя высаживайте растения на постоянное место. Ориентируйтесь на внешние признаки. Например, высота и количество настоящих листиков. В этом вам поможет таблица на соседней странице.

3. Выбирайте подходящий день и время. Нельзя пересаживать растения в новолуние и полнолуние и дни, предшествующие этим и следующие сразу после них. В идеале нужно садить рассаду на постоянное место в пасмурный день или вечером. Если стоит жара, обязательно притените растения после высадки. Можно использовать ветки, бумагу, доски. В ветреную сухую погоду лучше не пересаживать вообще, чтобы рассада не погибла от высушивания. Важно обеспечить приток свежего воздуха и предотвратить перегревание рассады.

4. Обработайте биостимуляторами. Разведите их в воде и полейте после пересадки. Это поможет растениям быстрее укорениться.

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