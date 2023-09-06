Вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" начинает пятый сезон: фото с премьеры

В ближайшую пятницу, 8 сентября, в эфир телеканала "Россия" вернётся вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!". Уже в пятый раз музыкальное представление заставит зрителей проживать невероятные эмоции, а о молодых талантах узнает вся страна!

Страна больших талантов

В юбилейном сезоне 64 вокалистам вновь предстоит пройти сложный путь - проявить себя на большой сцене, чтобы выйти в финал, а лучшему из них - одержать победу. За неё стоит побороться - победитель получит Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового радио" и денежный приз. Но и это ещё не всё! Участников и зрителей ожидает много сюрпризов, однако о них чуть позже!

"Наше шоу набрало невероятные обороты, и это ещё одно подтверждение того, что наша страна богата талантами! Пяти сезонов не хватит, чтобы показать все дарования из разных регионов нашей страны. Это только начало начал! Мне кажется, что сотня становится строже, потому что были уже действительно сильные победители в предыдущих сезонах и сейчас требования к конкурсантам выше.

Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Но, с другой стороны, каждый раз выход нового конкурсанта - это дело случая, дело судьбы: как он совладает с собой, как попадёт в энергетику каждого сидящего на стене. Ведь сотня - это же отражение различных музыкальных вкусов: здесь сидят и исполнители, и композиторы, и музыканты, и аранжировщики, то есть люди, которых интересует совершенно разная музыка. И конкурсант должен захватить всех своим исполнением. Это всегда увлекательно и непредсказуемо!" - говорит Николай Басков, бессменный ведущий проекта.

Звёздные гости и неожиданные сюрпризы

По традиции каждый выпуск откроет приглашённая суперзвезда, которая затем присоединится к членам жюри. В пятом сезоне среди звёздных гостей ожидаются Филипп Киркоров, Жасмин, Алсу, Наташа Королёва, Маша Распутина, Хабиб, Люся Чеботина и Таисия Повалий.

Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1". Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Увидят зрители на большой сцене шоу и воссоединившуюся группу "Чай вдвоём! Спустя 10 лет Стас Костюшкин и Денис Клявер вновь порадуют своим дуэтом всю страну. Помимо этого они составят компанию Сергею Лазареву и дебютируют в качестве членов жюри на стене экспертов. Исполнят ли они свой свежий хит "Нежная" или решат представить новую трактовку своих давно всем полюбившихся песен - тайна.

"Мы держим очень высокую планку"

Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Честно, не верится, что уже пятый сезон! Мы держим очень высокую планку, и в новом сезоне понижать её не собираемся. Что касается моего судейства - я становлюсь добрее. Это ужасно, потому что я должен максимально объективно и строго судить. Но буду строг с нашими некоторыми экспертами, потому что среди них очень много новичков, и им нужно будет объяснять, какие у нас правила и как следует оценивать. Ведь, прежде всего, у нас вокальное шоу - не песенное, и мы не оцениваем песни, мы оцениваем артиста. Ну а к участникам я всегда доброжелателен и даже после окончания проекта их поддерживаю", - говорит Сергей Лазарев, глава сотни.

Стартовая площадка

Участие в шоу "Ну-ка, все вместе!" - огромный скачок в карьере молодых исполнителей. Услышанные в свой адрес слова похвалы или наставления сотни, несомненно, остаются надолго в их памяти и часто играют важную роль в их дальнейшей карьере.

"Большое спасибо Сергею Лазареву за наставления - даже из одного его замечания можно сделать большие выводы и работать над этим ещё несколько лет. Мы продолжаем общаться с ним, и иногда он даёт какие-то советы, отмечает мои сильные и слабые стороны. Я ко всему прислушиваюсь и в дальнейшем могу скорректировать вектор своего развития, потому что доверяю Сергею, как профессионалу", - рассказывает Варвара Убель из Новосибирска, победительница четвёртого сезона.

Жизнь победителей меняется в корне: у них появляется фан-клуб, они выпускают альбомы, дают сольные концерты, поют в дуэтах с популярными звёздами, их песни ротируются на радиостанциях.

Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Проект разделил мою жизнь на "до" и "после": это победа всё изменила. Помню полуфинал, 99 голосов на стене и слова эксперта Олега Влади, который сказал: "Ты - лавина!" После этого я почувствовала, что у меня очень-очень большие шансы победить, и, к счастью, так и произошло. После шоу мы с конкурсантами продолжаем общаться, радоваться успеху друг друга - такое у меня впервые", - вспоминает Сюзанна Мелконян из Еревана.

Песня-приз откроет юбилейный сезон

Шоу "Ну-ка, все вместе!" Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Впервые в истории шоу "Ну-ка, все вместе!" победитель стал обладателем эксклюзивного приза - песни, созданной специально для него. Автор суперхита Сергея Лазарева "Я не боюсь" и член сотни экспертов шоу Олег Влади написал песню Сергею Павловскому. Лирическая композиция "В осенних городах" в исполнении молодого исполнителя откроет юбилейный сезон гранд-шоу.

Олег - опытный хитмейкер, но решиться создать композицию победителю шоу, не зная, кто им окажется, это смелый шаг для поэта-композитора и вызов самому себе. К счастью, Сергей и Олег сразу же нашли общий язык, а композиция получилась невероятно проникновенной и трогательной и достойна дать яркий старт пятому сезону шоу.