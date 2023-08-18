20 августа
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Арбуз.
Какую пользу красоте и здоровью приносят сезонные овощи и фрукты

"Спартак" - "Зенит": от дерби двух столиц можно ждать огня, голов и драк

В воскресенье, 20 августа, на "Открытие Банк Арене" пройдёт матч МИР Российской Премьер-лиги между "Спартакои" и "Зенитом", который усилиями телеканала "Матч" и дружественных "Газпрому" СМИ раскручивается как "дерби двух столиц". В фанатской среде это противостояние числится как "свиньи" против "бомжей".

Матч "Зенит" - "Спартак".
Матч "Зенит" - "Спартак".
fc-zenit.ru

Матч обещает быть интригующим. Красно-белые после отличного старта (три победы в трёх турах в РПЛ) оконфузились в Екатеринбурге, упустив победу. Победный мяч "Урал" забил уже в добавленное время, отправив москвичей в нокаут. Новая встреча с принципиальным соперником с берегов Невы дасст ответ на вопрос "Насколько крепки нервы у коллектива Гильермо Абаскаля?" После обидного поражения отрыв "Спартака" от "Зенита" сократился дл двух очков, поэтому красно-белым необходимо восстанавливать гандикап.

Да-да, "Зенит" идёт в чемпионате не на первом месте и это повод для беспокойства амбициозного руководства и питерских фанатов. Игра пока даётся команде натужно: чувствуется потеря Малкома и уход Кузяева, ключевых игроков в построении командных действий. Так что ничья не нужна ни тем, ни другим - а это дарит надежду на яркий матч, которых в новом сезоне уже было немало.

Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot;.
Матч "Зенит" - "Спартак".
fc-zenit.ru

В прошлом сезоне команды провели четыре матча. "Зенит" был дважды сильнее в чемпионате России (2:1 в гостях и 3:2 на домашней арене). В Кубке России "Спартак" разгромил "Зенит" 3:0 в домашней игре, а в гостях проиграл только в серии пенальти. Всего у команд в рамках чемпионата России 58 матчей. "Зенит" лидирует по победам 24:18, 16 игр завершились вничью.

Вообще история этого соперничества тянется с 1936 года, когда питерская команда ещё называлась "Сталинец". Первая же игра с актуальными названиями прошла в июне 1940 года. Тогда игра в Ленинграде закончилась со счетом 3:4 в пользу красно-белых. Но игры "Спартака" и "Зенита" во времена СССР не отличались особым накалом. Москвичи были на голову сильнее.

Реальное соперничество началось в период расцвета "Зенита". Он пришёлся на середину и конец нулевых. Тогда спонсором команды стал "Газпром", тогда сине-бело-голубые впервые взяли золото чемпионата России, стали вторыми в стране (после ЦСКА) обладателями Кубка УЕФА, а потом и впервые в истории российского футбола выиграли Суперкубок УЕФА.

Начиная с 2010-х годов, противостояние "Зенита" и "Спартака" является одним из самых ожесточённых в РПЛ. Кроме чисто футбольных разборок в дело включилась и пиар-машина "Газпром-медиа". Подконтрольные холдингу СМИ стали раскручивать матч как "дерби двух столиц" в противовес матча ЦСКА - "Спартак", который всегда носил титул "дерби вся Руси". И надо сказать, добились в этом большого прогресса. Некоторые "спартачи" молодого поколения считают встречу с Питером более принципиальной, чем дерби красно-белых с "конями".

Действительно, матчам двух команд хватало накала и эмоций -доходило до драк на поле и рукопашных стенка на стенку, поэтому болельщики вправе ждать интересную игру с градом забитых голов. Начало встречи в 19.30 по московскому времени. Предматчевая студия канала "Матч ТВ" начнёт работу в 18.30.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость