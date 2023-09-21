Советский сатирик Юрий Стоянов поможет Глебу Калюжному стать популярным стендапером в сериале "Трепачи"

Сегодня, 21 сентября, в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера сериала "Трепачи". Новый проект снова сведёт на экране Юрия Стоянова и Глеба Калюжного, которые сработались как дуэт на съёмках сериала "Вампиры средней полосы". Теперь их можно увидеть в комедии, которая расскажет о дружбе юмористов из разных поколений.

По сюжету сериала Даня приезжает из провинции в Москву. Он мечтает покорить столицу и стать популярным стендапером. За душой у молодого человека ничего, кроме амбиций, а жить где-то надо уже сейчас, и он снимает комнату у Вячеслава Соколова - ворчливого, обиженного жизнью старика. И хотя отношения между Даней и Вячеславом нельзя назвать радужными, общего у них, как выясняется, больше, чем можно предположить. По странному стечению обстоятельств в прошлом Соколов - популярный советский сатирик. Далее о перипетиях сюжета можно не гадать, пара сатириков наверняка найдет общий язык и отыщет пути к славе.

Но предсказуемость сюжетной канвы явно не помешает зрителям получить удовольствие от сериала: дуэт Глеба Калюжного и Юрия Стоянова отлично зарекомендовал себя в "Вампирах средней полосы", и новая встреча с ним, несомненно, порадует любителей сериалов. Тем более что здесь Стоянов играет практически самого себя. Сериалы стали для него вторым актёрским рождением: его игра, идеально подходящая к образу актёрская фактура и профессиональное чувство юмора способны вытянуть любой сюжет. Сериал снимала кинокомпания братьев Андреасянов, так что можно ждать не столько улётных модных шуток, сколько дедовского юмора.

Сериал "Трепачи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

"Экранная пара Глеба Калюжного и Юрия Стоянова - фантастическая. Они очень органично смотрятся вместе. Наблюдать за ними - настоящее удовольствие. К тому же, Глеба на роль стендапера Димы предложил именно Юрий Стоянов - он решил, что Глеб осилит роль. И не ошибся. "Трепачи" рассказывает о конфликте поколений, одиноких людях в большом городе, потерявших всё то, что когда-то составляло смысл их жизни. Но герои нашего сериала будут справляться с трудностями. Зрители увидят настоящую ситуативную комедию - искреннюю и добрую", - говорит режиссёр сериала Симон Багдасарян.