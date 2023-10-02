Синьор помидор: как ядовитое украшение стало фаворитом кулинарии

Название "помидор" происходит от красивого итальянского словосочетания pomo d'oro, что в переводе означает "золотое яблоко". А на его родине в Мексике он был известен как "томатль", и именно это слово французы переделали в известный всем "томат". Сейчас оба названия одинаково знакомы и поварам, и едокам, которые любят его не за имя, а за чудесные вкус и аромат!

"Зело чудные и мудрёные"

Помидоры в нашей стране любимы с давних пор, хотя в начале XVIII века их вкус придворным вельможам показался неподходящим, да и на вид были эти плоды, по их мнению, "зело чудные и мудрёные". С тех пор многое было привнесено агрономами в дело селекции помидоров, да и современные технологии выращивания позволяют делать их всё более красивыми и вкусными. Многие из нас, даже весьма далекие от огородных забот, знают и на вкус, и на вид несколько сортов помидоров: Дулька, Бычье сердце, черри.

Помидоры - благодатный кулинарный материал. В каждой национальной кухне есть свои фирменные блюда и продукты на основе томатов. Итальянские сушёные и русские солёные помидоры, французский конфитюр из зелёных томатов и американский томатный кетчуп. Кстати, его рецептура была запатентована ещё в 1830 году!

Поможет похудеть и омолодиться

В "Полном руководстве по садоводству", изданном в Дании в 1774 году, о томатах писали так: "Плоды крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает!" Сегодня научно доказано, что помидоры укрепляют иммунитет и сердечно-сосудистую систему, защищают от рака предстательной железы и кожи (меланомы), а также многих других онкологических заболеваний. Всё это благодаря уникальному комплексу антиоксидантов. Они не только препятствуют старению, но и омолаживают, способствуют долголетию.

В плодах томатов есть глюкоза и фруктоза, клетчатка, пектиновые вещества, каротиноиды, калий, витамины С, Е, B1 и В2, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Содержащийся в томатах холин понижает содержание холестерина в крови, повышает иммунитет. Самая большая концентрация витаминов - в желеобразной массе, окружающей зёрнышки. Энергетическая ценность помидоров всего 23 ккал на 100 г, из этого следует, что они могут быть включены в меню тех, кто хочет похудеть.

Есть и ограничения

Учёные считают помидоры одними из самых полезных овощей в нашей продуктовой корзине. Правда, свежие и тушёные предпочтительнее солёных и маринованных. Последние противопоказаны при гастрите (из-за раздражающего действия уксуса и соли), а также при заболеваниях почек, сердца и гипертонии (при этих недугах рекомендуется бессолевая диета).

Впрочем, свежие помидоры тоже не всем подходят. Хотя и редко, но они могут вызвать аллергию, способствовать обострению желчнокаменной болезни, хронического холецистита и подагры из-за наличия азотистых оснований - пуринов. Но на этом список противопоказаний заканчивается. Поводов полечиться помидорами намного больше!

Кстати, ещё недавно врачи запрещали есть помидоры тем, кто страдает мочекаменной болезнью и артритом. В качестве причины называлось высокое содержание щавелевой кислоты, откладывающейся в почках и суставах в виде нерастворимых солей. Но последние исследования сняли с томатов несправедливые обвинения. Оказалось, что щавелевой кислоты в них в 8 раз меньше, чем в свёкле, в 10 раз - чем в картофеле, в 6 раз - чем в листьях салата.

От жара становится лучше

Большинство овощей полезнее употреблять в сыром виде, поскольку от температурной обработки теряется львиная доля витаминов. Но это золотое правило не распространяется на томаты: в тушёном виде они ещё более ценны. Дело в том, что концентрация в этих овощах ликопена - мощного антиоксиданта, защищающего клетки от старения и опухолей, - увеличивается именно при нагревании.