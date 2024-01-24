Наследники устроили грызню за миллиарды бизнес-империи Градова в сериале "Золотое дно"

Любители качественных драм хорошо знают американский сериал "Наследники", в котором четверо детей миллиардера пытаются угодить отцу, чтобы занять место главы успешной семейной компании. Если у вас нет желания следить за разборками заокеанских богачей, не пропустите на канале НТВ "импортозаместительный" сериал "Золотое дно".

В нём тоже кипят страсти, на примере которых авторы рассуждают на вечные темы отцов и детей, зависимости от денег и хрупкости отношений между самыми близкими людьми. Чаще всего такие сюжеты можно было увидеть в мелодрамах канала "Россия 1", но здесь и масштаб борьбы пошире, и ставки повыше. Сергей Минаев знает толк в жизни богвтых и знамениых, что уже показывал в "Духless" и "The Тёлки".

Сериал "Золотое дно". Пресс-служба телеканала НТВ.

По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнёром покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 1990-е, но отошедший от дел и попивающий вино уже десять лет в Ницце. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду Воскресенскую, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. А его прямые наследники её ни во что не ставят.

Сериал "Золотое дно". Пресс-служба телеканала НТВ.

Помимо передела активов, Градовы - жены, дети, внуки - заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё - деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

"Эта история списана, что называется, с натуры. В последнее время мы стали свидетелями нескольких громких историй: создатели бизнеса умирают, их дети наследуют огромные империи. Бывшие менеджеры, исполнявшие приказы своих родителей дети пытаются доказать окружающим, что выросли и сами способны управлять. Бизнес немедленно начинают атаковать конкуренты, параллельно идёт семейная борьба за наследство - в результате процесс передачи почти всегда превращается в драму. Компании погрязают в судебных процессах, корпоративных войнах или просто разваливаются", - говорит автор сценария Сергей Минаев.

О том, что это не рядовой сериал, говорит и актёрский состав: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Ростислав Бершауэр, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин и другие.