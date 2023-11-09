Сериал "Слова пацана. Кровь на асфальте" расскажет о подростковых ОПГ в позднем СССР

Сегодня, 9 ноября, в онлайн-кинотеатрах Wink и Start состоится премьера одного из самых ожидаемых проектов года - сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Жора Крыжовников ("Звоните Ди Каприо!") представляет собственное художественное переосмысление нашего с вами не столь давнего прошлого в виде криминальной драмы про уличные банды 1980-х. Взрослым - повод вспомнить юность, их детям - узнать "как это было".

В основу криминальной драмы режиссёра Жоры Крыжовникова ("Звоните Ди Каприо!") легла реальная история "казанского феномена": в конце 1980-х в Татарской АССР появилось большое количество преступных группировок, состоявших преимущественно из подростков и детей.

Впервые словосочетание "казанский феномен" появилось в июльском номере журнала "Огонёк" за 1988 год. В материале Дмитрия Лиханова под заголовком "Дрянные" мальчишки" рассказывалось о группировке, в которую вошли обитатели микрорайона завода "Теплоконтроль", а также о легендарном пробеге (в ходе таких акций юные бандиты избивали всех, кто попадётся под руку) тепловских по территории врагов. Однако известными на всю страну казанские банды стали в основном благодаря публикациям журналиста Юрия Щекочихина в "Литературной газете".

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

К ужасу обывателей и властей Союз оказался буквально наводнён подростковыми группировками. И это были уже не просто "шайки малолеток" - от простых драк с другими школами они довольно быстро перешли к настоящему насилию. После очередных столкновений уже с применением арматуры и самодельных бомбочек подростки отправлялись в больницу, а порой и в морг. Вскоре эти же группировки стали питательной средой для взрослых ОПГ.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Казань в разгар перестройки. Грязные пятиэтажки, опасные гаражи, взгляды исподлобья и удары наотмашь без лишних диалогов: чужой - бей. Ботаник и музыкант Андрей и брат местного авторитета Марат - люди из разных миров, но лихая эпоха с неизбежностью сводит их в одной точке - компании "правильных пацанов", которыми верховодит бывший "афганец" Вова Адидас.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Пока родители пытались выжить в условиях экономического кризиса, предвещающего скорый распад Советского Союза, предоставленные сами себе мальчишки "бились за асфальт". Для них бесконечные дворовые разборки были единственным островком стабильности на фоне стремительно разваливающейся страны, однако представления подростков о чести и справедливости всё сильнее искажались под влиянием насилия и беспредела, ставших неотъемлемой частью криминального образа жизни.

Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с "Рэмбо" и "Робокопом", взаимоотношения внутри уличной "семьи", любовь и дружба, верность и предательство - из таких элементов состоит эта история.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

В сериале сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников.

"Слово пацана" получил сразу три награды фестиваля онлайн-платформ "Новый сезон", включая и "Самый ожидаемый телесериал", а кинообозреватели отметили, что Жора Крыжовников взял новую высоту в карьере и замахнулся на своего рода роман взросления в предельно реалистичных интерьерах эпохи: афиши "Маленькой Веры", серые драповые пальто, слегка разбавленные входящими в моду чёрными кожаными куртками, дворы с замызганными хоккейными коробками, где мяч пинают реже, чем дерутся. Кровь тоже реалистична до оторопи. Сериал вполне может стать откровением, как когда-то "Бригада".