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Сергей Проханов откровенно расскажет о своих романах и пластических операциях

В субботу, 24 июня, гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет актёри режиссёр Сергей Проханов. Он откровенно расскажет о том, почему был женат один-единственный раз в жизни, отчего разочаровался в институте брака и встретил ли новую любовь.

"Секрет на миллион". Сергей Проханов.
"Секрет на миллион". Сергей Проханов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Проханова сделала знаменитым роль воспитателя детского сада Кеши Четвергова в фильме "Усатый нянь". На тот момент Сергей был совсем ещё молодым человеком и отцом стать не успел, но юные актёры сразу же прониклись к нему доверием. Позже супруга подарила Сергею сына и дочь, но союз, казавшийся друзьям и коллегам идеальным, закончился разводом. Проханов откровенно расскажет о том, обо что разбилась любовная лодка и можно ли было спасти брак.

После расставания с женой Проханов неоднократно пытался строить новые отношения, часто со спутницами намного младше себя, но по-настоящему близкую и родную женщину больше так и не встретил. Он объяснит, чего ему не хватало в избранницах, почему ни с одной из них не отправился под венец и не планирует ли сделать это в будущем.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Сергей Проханов.
"Секрет на миллион". Сергей Проханов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Сын и дочь Проханова - взрослые люди, у них своя жизнь. Повзрослели и артисты Театра Луны, который Проханов создал фактически с нуля. Он признаётся, кому доверил своё любимое детище и почему принял такое решение.

Расскажет Сергей Проханов и о своём состоянии здоровья. Вспомнит, как боролся с последствиями инсульта, объяснит, как сбросил 20 килограммов, и честно расскажет о перенесённых пластических операциях. Откровенность в жизни и творчестве - это его конёк.

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