Русский Кинг-Конг: 5 необычных ролей Александра Робака

Александра Робака принято включать во всевозможные списки актёров, которые пришли к своей славе уже в зрелом возрасте, и не зря: по-настоящему народную любовь ему принесла роль Витьки Каравая во второй части фильма "Горько!". И с тех пор Робака регулярно зовут на роли отцов - заботливых, добрых, в доску своих. Однако есть в фильмографии Робака и роли, которые иначе раскрывают его талант. Рассказываем про них.

Бандит Виктор ("Наследство")

Режиссёр и сценарист сериала "Наследство" Аня Мирохина говорит, что ей в своём проекте хотелось создать другой образ Александра Робака и изменить его внешне - поэтому его п ерсонаж Виктор, вернувшийся из Италии, носит карикатурные усы и смахивает на Дона Корлеоне.

Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Он - отец семейства, брошенного им 25 лет назад. С первых минут зрители понимают, что тип он скользкий и жуликоватый, и расположение своих родных Виктор просто покупает, пообещав самому прилежному своему наследнику миллионы. Пожалуй, это самая необычная роль Александра Робака. А сам сериал посвящён гонке за наследство и переменам, которые могут произойти в человеческом характере из-за денег.

Следователь Градов ("Шторм")

Александр Робак. kino-teatr.ru

Борис Хлебников и Наталья Мещанинова в один голос называют Сергея Градова, героя Робака из их сериала "Шторм", настоящим Кинг-Конгом, который сражается за любимую и крушит всё вокруг себя. Градов - следователь, который из-за личной трагедии идёт на должностное преступление и берёт взятку у преступника, по чьей вине погибли дети, ради лечения своей жены Марины. Признаться в этом он не может никому, даже лучшему другу, Юрию Осокину. Зная о том, что в деле произошла куча неувязок, Осокин пытается его распутать и начинает охоту на Градова, ещё не зная, за кем он охотится.

Будкин ("Географ глобус пропил")

Александр Робак. kino-teatr.ru

Александр Робак снялся практически во всех фильмах режиссёра Александра Велединского: "Русское", "Живой", "В Кейптаунском порту", "1993". Но самой важной в плеяде этих лент именно для карьеры Робака оказалась экранизация романа "Географ глобус пропил". В ней Робак сыграл Будкина - ровно того свойского мужика, надёжного, поддерживающего, знакомого каждому из нас. С одним важным нюансом: будучи таким хорошим другом Служкину, главному герою и географу, Будкин спит с его женой и в конце концов уводит её.

Кандидат в мэры Самсонов ("Домашний арест")

Александр Робак. kino-teatr.ru

В сериале о том, какие политические интриги когда-то кипели в условном провинциальном городке, два главных героя: мэр Аникеев (Павел Деревянко) и простой мужик Иван Самсонов в исполнении Робака. Но не так-то он прост: поддавшись на многоходовочку гре-политика, работяга решает баллотироваться в мэры городка и настолько увлекается игрой, что действительно становится кандидатом от народа и начинает видеть в себе политические амбиции. А поскольку это совсем не планировалось, Аникееву предстоит придумывать новые ходы. Эта роль сделала Робака суперзвездой народного амплуа.

Дядя Саша ("Уличное освещение")

Александр Робак. kino-teatr.ru

Робак снимается в блокбастерах, потенциально хитовых сериалах, народных комедиях - однако есть в его фильмографии и одна небольшая и любопытная роль в короткометражке "Уличное освещение". Это первый в России художественный фильм, главную роль в котором сыграл актёр с синдромом Дауна Григорий Данишевский.

Фильм рассказывает о буднях Митрофана - работника электрических сетей, который живёт по строгому распорядку: подъём, зарядка, завтрак, ночное дежурство на станции уличного освещения и сон. Каждый день он приходит в диспетчерскую, чтобы секунда в секунду включить свет во всём городе. Но однажды Митрофан опаздывает на работу и узнает тайну, которая изменит его жизнь. Робак сыграл дядю Сашу - персонажа, который с детства поддерживает Митрофана и эту тайну оберегает.