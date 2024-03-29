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Русская копия Уэнсдей против свояченицы Череватого: фотодосье на участников "Новой битвы экстрасенсов"

На ТНТ стартовал 24-й сезон "Новой битвы экстрасенсов". На отборочном туре появилось 170 человек, которые называют себя магами, колдунами, ясновидящими и даже вампирами. Но три испытания - ширма, багажник и мистер Х - прошли не все. Но состав участков подобрался крайне любопытный. Предлагаем с ним познакомиться.

"Битва экстрасенсов".
"Битва экстрасенсов".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

11 участников появятся на проекте впервые, 12-ю участницу - Николь Кузнецову, зрители уже хорошо знают. Она стала финалисткой 16-го сезона "Битвы", а также заняла второе место в проекте "Экстрасенсы. Реванш". Это дало ей возможность еще раз показать себя и, возможно, стать победителем сезона. Кроме неё в проекте участвуют:

Саманта и Патриция (13 и 39 лет, Москва)

Саманта - сверхчувствительная девочка с детства видит паранормальные явления. Больше всего она любит работать со своими опасными атрибутами - катаной и острыми топорами. Она еще не до конца умеет управлять своей силой, поэтому на Битве ее сопровождает мама - Патриция.
Саманта - сверхчувствительная девочка с детства видит паранормальные явления. Больше всего она любит работать со своими опасными атрибутами - катаной и острыми топорами. Она еще не до конца умеет управлять своей силой, поэтому на Битве ее сопровождает мама - Патриция.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Александр Саков (30 лет, Ивановская область)

Последний оставшийся в живых колдун деревни Реброво, и по совместительству местный староста. В его обязанности входит провожать покойников в последний путь, - но однажды он понял, что они начали к нему возвращаться... Главный атрибут Александра - монетки, собранные с закрытых глаз мертвецов. 
Последний оставшийся в живых колдун деревни Реброво, и по совместительству местный староста. В его обязанности входит провожать покойников в последний путь, - но однажды он понял, что они начали к нему возвращаться... Главный атрибут Александра - монетки, собранные с закрытых глаз мертвецов. 
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Тамара Семёнова (39 лет, Екатеринбург)

Чёрная шаманка с Урала. Она оттачивала свои способности в течение нескольких прошлых жизней, и теперь известна в мире духов под именем Халы. Утверждает, что может входить в контакт с покойными при помощи своего ритуального бубна. Наотрез отказывается делать привороты и порчи, считая их нечестной игрой, недостойной настоящего мага.
Чёрная шаманка с Урала. Она оттачивала свои способности в течение нескольких прошлых жизней, и теперь известна в мире духов под именем Халы. Утверждает, что может входить в контакт с покойными при помощи своего ритуального бубна. Наотрез отказывается делать привороты и порчи, считая их нечестной игрой, недостойной настоящего мага.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ирина Певчая (21 год, Москва)

Свояченица победителя &quot;Битвы сильнейших&quot; Влада Череватого, по основной профессии - певчая на похоронах. Впервые столкнулась с магией, когда её возлюбленный сделал на неё приворот, снять который удалось только самому Владу. Как и он, Певчая утверждает, что работает с бесами, а на испытаниях пугает ведущих тем, что готова отпеть даже их.
Свояченица победителя "Битвы сильнейших" Влада Череватого, по основной профессии - певчая на похоронах. Впервые столкнулась с магией, когда её возлюбленный сделал на неё приворот, снять который удалось только самому Владу. Как и он, Певчая утверждает, что работает с бесами, а на испытаниях пугает ведущих тем, что готова отпеть даже их.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Арти (22 года, Москва)

Ученик финалистки &quot;Битвы экстрасенсов&quot; Марьяны Романовой. Уже на отборочных испытаниях он превзошёл свою учительницу и нашёл человека в багажнике. Называет себя двуручником, потому что способен работать и с белой, и с чёрной магией. Правда, сам не понимает, какая из них помогает ему на испытаниях.
Ученик финалистки "Битвы экстрасенсов" Марьяны Романовой. Уже на отборочных испытаниях он превзошёл свою учительницу и нашёл человека в багажнике. Называет себя двуручником, потому что способен работать и с белой, и с чёрной магией. Правда, сам не понимает, какая из них помогает ему на испытаниях.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Лиза Петрова (39 лет, Московская область)

Православная ясновидящая, получившая благословение у старцев на участие в &quot;Битве&quot;. Чтобы проходить испытания ей не нужны ни ритуалы, ни монетки с глаз покойников, ведь ей помогают ангелы и молитва. Лиза пришла доказать: Бог сильнее, чем тёмные силы, и смотреть настоящему экстрасенсу надо не в землю, а на небо.
Православная ясновидящая, получившая благословение у старцев на участие в "Битве". Чтобы проходить испытания ей не нужны ни ритуалы, ни монетки с глаз покойников, ведь ей помогают ангелы и молитва. Лиза пришла доказать: Бог сильнее, чем тёмные силы, и смотреть настоящему экстрасенсу надо не в землю, а на небо.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Денис Алаторцев (31 год, Москва)

Называет себя денежным магом и утверждает, что умеет привлекать богатство и избавлять от долгов. Для того, чтобы приворожить богатство, носит на шее амулет с изображением мешка денег. 
Называет себя денежным магом и утверждает, что умеет привлекать богатство и избавлять от долгов. Для того, чтобы приворожить богатство, носит на шее амулет с изображением мешка денег. 
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Женя Шулик (33 года, Саранск)

В родной Мордовии её называют &quot;матушка-ведьма&quot;. Несколько поколений её предков занимались чернокнижием. Пришла на &quot;Битву&quot;, чтобы показать покойной бабушке, что их колдовской род до сих пор силён.
В родной Мордовии её называют "матушка-ведьма". Несколько поколений её предков занимались чернокнижием. Пришла на "Битву", чтобы показать покойной бабушке, что их колдовской род до сих пор силён.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Виталий Рожков (40 лет, Псковская область)

Сбежал из мегаполиса в деревню Патоки, где поселился в столетней ведьминской избе, чтобы искать лечебные травы, выращивать коз, и заниматься целительством. По словам Виталия, практиковать деревенскую магию и лечить он начал уже в 16 лет. На &quot;Битве&quot; мечтает запомниться зрителям так же ярко, как его любимая Илона Новосёлова.
Сбежал из мегаполиса в деревню Патоки, где поселился в столетней ведьминской избе, чтобы искать лечебные травы, выращивать коз, и заниматься целительством. По словам Виталия, практиковать деревенскую магию и лечить он начал уже в 16 лет. На "Битве" мечтает запомниться зрителям так же ярко, как его любимая Илона Новосёлова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Молли (38 лет, Китай)

Ясновидящая с северо-востока Китая училась ритуалам с самого детства, чтобы помочь бабушке-шаманке выходить на связь с духами мёртвых. Молли приехала в Россию, чтобы превзойти успех своей соотечественницы Астрид и попасть в финал &quot;Битвы&quot;.
Ясновидящая с северо-востока Китая училась ритуалам с самого детства, чтобы помочь бабушке-шаманке выходить на связь с духами мёртвых. Молли приехала в Россию, чтобы превзойти успех своей соотечественницы Астрид и попасть в финал "Битвы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Артём Краснов (25 лет, Москва)

Загадочный молодой человек утверждает, что он вампир, и способен забирать у других людей энергию, таланты и способности. А на отборочных испытаниях одной из женщин даже показалось, что он забрал её боль. Артём уверен, что может читать людей по биению пульса и аромату крови, и предвидеть линии их судьбы.
Загадочный молодой человек утверждает, что он вампир, и способен забирать у других людей энергию, таланты и способности. А на отборочных испытаниях одной из женщин даже показалось, что он забрал её боль. Артём уверен, что может читать людей по биению пульса и аромату крови, и предвидеть линии их судьбы.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Николь Кузнецова (35 лет, Москва)

Николь Кузнецова называет себя белой ведьмой, потому что применяет, как она говорит, &quot;экологичную&quot; - белую магию. Николь уверяет, что пережила две клинические смерти. Первая случилась, когда ей исполнился год, вторая – в шестилетнем возрасте. Девушка перенесла десятки операций, благодаря которым дышит и полушепотом говорит.
Николь Кузнецова называет себя белой ведьмой, потому что применяет, как она говорит, "экологичную" - белую магию. Николь уверяет, что пережила две клинические смерти. Первая случилась, когда ей исполнился год, вторая – в шестилетнем возрасте. Девушка перенесла десятки операций, благодаря которым дышит и полушепотом говорит.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кстати, в конце первого выпуска ведущий проекта Марат Башаров пообещал, что к команде мистиков может присоединится ещё один популярный экстрасенсы. Кто это будет, узнаем в субботу.

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