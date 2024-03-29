Русская копия Уэнсдей против свояченицы Череватого: фотодосье на участников "Новой битвы экстрасенсов"

Свояченица победителя "Битвы сильнейших" Влада Череватого, по основной профессии - певчая на похоронах. Впервые столкнулась с магией, когда её возлюбленный сделал на неё приворот, снять который удалось только самому Владу. Как и он, Певчая утверждает, что работает с бесами, а на испытаниях пугает ведущих тем, что готова отпеть даже их.

Пресс-служба телеканала ТНТ.