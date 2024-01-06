Рождество: история и традиции праздника в России

Спорная история Рождества Христова
Учёные и по сей день спорят с представителями духовенства о точной дате рождения Христа. Библия не даёт точного ответа на этот вопрос, остаётся лишь догадываться. А виной всему древние иудеи. Они считали день рождения человека началом болей и скорби, поэтому в их понимании появление ребёнка на свет - вовсе не праздник, а его готовность к мукам.
Религиоведы пытались вычислить дату рождения Христа, совмещая годы правления императоров, царей и различные даты тех времён. Очень кстати пришлись и астрологические упоминания в Библии, ведь волхвов к новорождённому Спасителю привела Вифлеемская звезда. Есть предположение, что это не что иное, как комета Галлея, проходившая в то время рядом с Землёй. Интересно, что один из исследователей Библии Роберт Д. Майерс опровергает факт зимнего рождения Христа. В качестве аргумента он приводит слова о пастухах, которые первыми посетили Марию с сыном. А ведь в декабре - январе условия для выпаса животных не самые благоприятные.
К счастью, с одним вопросом учёные разобрались. В древности была путаница не только с датой рождения Христа, но и с другим событием из его жизни - крещением. Ранняя христианская традиция совмещала Рождество и Крещение Господне, также приурочивая его к б января. Затем праздники разделили, и Крещение православные стали отмечать 19 января. И многие родители предпочитают крестить своих детей в январе, аргументируя это тем, что начинать новый год лучше с благословения Божьего.
Таинство крещения
Подготовка к крестинам - процесс непростой. В первую очередь нужно выбрать кандидатов, которым можно доверить очень ответственную миссию - стать крёстными родителями ребёнка. Крёстными не должны быть люди, состоящие в браке или
собирающиеся пожениться. По православным канонам, после совершения обряда крещения между ними устанавливается высокая духовная связь, которая гораздо выше брачных уз.
Согласно обычаю, если умирали родители ребёнка, крёстные заменяли их. Однако сам обычай иметь двух восприемников проник в православие из католичества. И хотя к нашему времени он уже прочно утвердился в православной церкви, всё же отношение духовного родства возникает с одним из восприемников - он отвечает за духовное воспитание и становится своеобразным наставником и учителем, к которому можно обратиться за помощью и поддержкой в любой момент.
По православной традиции крёстный отец дарит крестнику нательный крестик, а крёстная мать покупает наряд для церемонии. Обязательна крестильная рубашка белого цвета, для девочки - ещё и чепчик. На Руси восприемники покупали также и подарки матери и ребёнку, необходимые для первых дней жизни младенца. Эти подарки назывались в простонародье "на зубок".
Обряд крещения проходит в торжественной обстановке. Крестные держат на руках ребёнка, свечи и вслед за священником читают "Символ веры", отрекаются от дьявола и обещают чтить Божии заповеди. После этого священник освящает воду в купели и трижды оку- нает ребенка, а затем миропомазывает крещеному лоб, глаза, уши, рот, ноздри, грудь, руки и ноги. Потом ребенка облачают в крестильную одежду, вешают на шею нательный крестик. Крестные три раза обносят его вокруг купели. Обряд крещения в среднем занимает от 20 минут до полутора часов.
Любимый праздник в России
Рождество на Руси было самым любимым праздником. Его ждали весь год, а затем отмечали весело и с размахом. В зажиточных семьях закалывали свинью. В домах попроще обходились птицей. Хозяйки устраивали генеральную уборку, доводя окна и полы до зеркального блеска. Угощения готовились в огромных количествах.
Чаще всего рождественский стол состоял из таких блюд, как: сочиво, студень, заливная рыба, домашняя колбаса, окорок, запечённый в тесте, буженина, бараний бок с кашей, фаршированный поросёнок, гусь с яблоками, утка с квашеной капустой, блины из пшеничной, гречневой и ржаной муки, пироги с разными начинками, пряники и чай. Вкусно и разнообразно. Оправдать такой аппетит наших предков можно длительным постом, который завершался с появлением на небе первой звезды - символа Вифлеемской.
Если погода не позволяла наблюдать звёздное небо, рождественский банкет откладывался на утро. Приходилось затягивать пояса потуже и довольствоваться простым сочивом - кашей из пшеничного, ячменного или другого зерна, распаренного на воде. Кстати, отсюда и происходит название сочельника.
В ожидании праздника люди ходили в гости со звёздами в руках и пели рождественские колядки. Молодые девушки гадали на суженого. Дети строили снежный "хлев" по аналогии с библейским, где родился Христос, внутрь ставили люльку из соломы, укладывали в неё куклу и зажигали одну рождественскую свечу. В храмах шли праздничные богослужения.
За рождественским столом обязательно должно было находиться чётное количество человек. При нехватке выходом из ситуации становился лишний прибор.
Широкое празднование Рождества в России продолжалось до 1917 года, пока не грянула революция. Весёлый праздник у новой власти попал в опалу. Воинствующие атеисты запретили рождественскую ель, которую, впрочем, в 1933 году указом правительства вернули, но уже в качестве новогодней. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную. В новых условиях празднование Рождества с традиционными атрибутами этого праздника могло стать причиной ареста и даже этапа в лагерь. Но находились смельчаки, которые, рискуя, прятали от любопытных соседских глаз еловые веточки.
Легализовали Рождество лишь в современной России - в 1991 году. Постановлением президента РФ Рождество Христово вновь стало официальным праздничным днем.