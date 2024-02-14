16 февраля
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Любовь.
К сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт? Звёзды подскажут, как не упустить своё счастье

Рождённый быть любимым: 75-летний юбилей Николая Ерёменко

Он родился 14 февраля, в день святого Валентина. Конечно, в 1949 году в СССР в целом и в городе Витебске в частности вряд ли задумывались о существовании такого святого, как вряд ли знали о том, что он покровительствует влюблённым. Но сейчас это кажется символичным: кумир нескольких поколений кинозрительниц появился на свет в один из самых романтичных праздников, предваряющих весну. Слава пришла к нему сразу после первого же появления на экране конце 1960-х и уже никогда не покидала его. От внезапной смерти актёра до сих пор есть ощущение вопиющей несправедливости.

Николай Ерёменко.
Николай Ерёменко.
kino-teatr.ru

Как его любили!

После выхода на экраны фильма "Красное и чёрное", где 27-летний Еременко был так упоительно хорош в роли героя-любовника, письма от поклонниц стали приходить мешками. Особенно часто (и откровенно) писали замужние женщины за 30 - неудивительно, ведь его Жюльен Сорель так глубоко любил и так хорошо понимал мадам де Реналь, почтенную главу семейства. А в 1980-м после триумфального захвата кинопроката боевиком "Пираты XX века" среди авторов писем стали преобладать молоденькие девушки - они были восхищены мужественным (и очень сексуальным!) обликом старшего механика советского судна.

Николай Ерёменко.
Николай Ерёменко.
kino-teatr.ru

Была и третья волна - после "Царской охоты", где Ерёменко сыграл коварного и страдающего, циничного и пылко влюблённого графа Орлова, мужчину столь же опасного, сколь и притягательного. Что удивительно - на письма зрительниц артист отвечал. Николай не страдал высокомерием, не отказывал поклонницам в уме или таланте, ему часто искренне были интересны люди, так горячо отзывающиеся на его экранные работы.

Актёрский сынок

Отвечать поклонницам лично - не самая типичная черта для кумира публики. Но Еремёнко вообще не вписывался в шаблон, хотя уж чего-чего, а ярлыков на него всю жизнь вешали предостаточно! Один из главных - его долго считали "блатным", "актёрским сынком". Родители - Николай Николаевич Ерёменко и Галина Александровна Орлова - были очень известными в Белоруссии актёрами. Так что неудивительно, что кличка у их сына была Артист. Им он и стал.

&quot;Пираты XX века&quot;.
"Пираты XX века".
Скриншот

Отец, некогда сыгравший главную роль в фильме Сергея Герасимова "Люди и звери", помог сыну поступить во ВГИК, в мастерскую знаменитого режиссёра и его жены, актрисы Тамары Макаровой, подсказал прочесть на экзаменах любимые стихи мастера - "Грозу" Заболоцкого. Но не блат, не родительская протекция сделали Ерёменко звездой. Место под солнцем он отвоёвывал себе сам - фанатично, с полным пониманием жестокости актёрской профессии. Сегодня поленишься - завтра плохо сыграешь. Сегодня не сыграешь - завтра забудут. И никакие родители тут уж не помогут.

Ученик Герасимова

Николай Ерёменко.
Николай Ерёменко.
kinopoisk.ru

Когда на курсе Герасимова, на котором помимо Ерёменко учились Наталья Бондарчук, Наталия Белохвостикова, Вадим Спиридонов, Наталья Аринбасарова, готовился к выпуску дипломный спектакль по роману Стендаля "Красное и чёрное" (тот самый, что потом превратился в популярный телефильм), репетиции шли по девять часов в день. В перерыве Герасимов
сажал исполнителя главной роли в авто и вёз к себе домой - кормить. Полчаса Ерёменко трупом лежал на диване, а потом отправлялся обратно и не уходил со сцены в течение ещё двух прогонов. Так продолжалось две недели. Переутомление было настолько сильным, что однажды во время спектакля у Николая носом хлынула кровь - прямо на белоснежный пеньюар Натальи Бондарчук, мадам де Реналь. Публика пришла в восторг: такие страсти, такая чувственная история!

Звёздный час

&quot;Пираты XX века&quot;.
"Пираты XX века".
Скриншот

Чтобы получить роль в "Пиратах XX века", Ерёменко пришлось выделывать перед режиссёром Борисом Дуровым самые настоящие акробатические номера - крутить сальто, стоять на голове, через табуретки прыгать! - иного способа доказать, что он годится на эту роль, у него не было. Только тогда Дуров перестал смотреть на Николая как на романтического стендалевского героя. Роль старшего механика принесла Ерёменко сумасшедшую славу. По опросу журнала "Советский экран" в 1981 году он был признан лучшим актёром. Сломанные двери в кинотеатрах и пустующие по утрам школьные классы стали лучшим тому подтверждением.

Ах, какой красавчик!

Николай Ерёменко.
Николай Ерёменко.
kino-teatr.ru

"Красавчик" - штамп, намертво привязавшийся к Ерёменко на долгие годы. Да, он был очень хорош собой: выразительные глаза с поволокой, твёрдая линия подбородка, высокий лоб, прекрасные волосы, атлетическая фигура. И - очень мужское поведение. В капризном и манерном кинотеатральном мире, где сами актёры, нимало не стесняясь, часто называют свою профессию "женской", это большая редкость. У коллег по цеху он вызывал чувство соперничества - даже не на актёрском, на ментальном и чувственном уровне.

Возможно, из-за этого Ерёменко получил в своей жизни едва ли не один серьёзный приз - причём не за актёрскую игру, а за режиссуру. Специальный приз жюри за картину "Сын за отца" ему вручили на "Кинотавре" в 1996-м. И, конечно же, само это занятие режиссурой отчасти было попыткой выйти за рамки поднадоевшего актёру амплуа супермена, реализовать какие-то иные стороны собственной личности.

У Николая было редкое для советского кино амплуа рокового красавца, любовника. Но талант актёра был не менее ярким, чем его внешность. Это подтверждает и его друзья, в частности, Владимир Гостюхин: "В кино не все должны быть Смоктуновскими, кто-то должен быть Аленом Делоном... Но сам Коля страдал от своей типажности. Как актёр он был гораздо глубже и тоньше".

Любимые женщины

У пошлых и пустых красавчиков не бывает умных жён. Главные женщины, которые составили судьбу Николая Еременко, отличались не столько красотой, сколько глубиной, силой, искренностью. Он не искал в спутницы блистательных актрис или знаменитых красавиц, хотя все они, несомненно, не устояли бы перед его обаянием. Куда важнее для Ерёменко было внутреннее очарование женщины, свет, который он умел разглядеть в её душе. Вера Титова, с которой он прожил более четверти века, мама его дочери Ольги, училась на киноведческом во ВГИКе, там же работала в Учебной студии, потом много лет - в Союзе кинематографистов. Милая, приветливая женщина стала для Ерёменко на много лет мудрой женой и настоящим другом, хотя выдержать безумную славу, так рано свалившуюся на мужа, всех этих сумасшедших поклонниц, дежуривших под дверью и обрывавших телефон, было крайне непросто.

Уже после смерти артиста выяснилось, что у него была и вторая, неофициальная, семья, где росла ещё одна дочка, Татьяна. Как писали газеты, с мамой Тани они когда-то договорились, что об этой двойной жизни все узнают только после его смерти. Так и вышло. Для того чтобы выдержать такой уговор, от любящей женщины требуется недюжинное понимание и умение забыть себя.

Сын за отца

Николай Ерёменко.
Николай Ерёменко.
kino-teatr.ru

"Чем дольше я буду младшим, тем дольше я буду счастлив" - так всегда говорил Ерёменко. Сколько нежности, понимания друг друга с полуслова, слаженности было в их общении! Во многом для того, чтобы продлить актёрскую жизнь своего отца, поработать с ним вместе, он и затеял свой режиссёрский дебют - картину "Сын за отца". Вот почему смерть папы потрясла Николая Ерёменко. По свидетельству окружающих, для него это было горем, с которым не могли сравниться никакие драматические обстоятельства его личной судьбы. Всю жизнь он равнялся на отца, бывшего для него авторитетом безусловным и непререкаемым - и в отношении к профессии и, что более важно, в отношении к жизни. "Мы, Ерёменки, своих не бросаем", - твёрдо и резко сказал он однажды в интервью, демонстрируя общую с отцом позицию настоящих мужчин. И, быть может, то, что, повинуясь чувству, он всё-таки нарушил долг, "бросил своих" и испытывал, по словам близких, острое чувство вины, спровоцировало его столь раннюю смерть? Или он действительно так и не смог оправиться от ухода отца?..

Николай Ерёменко.
Николай Ерёменко.
kino-teatr.ru

Один из его друзей, знавший Николая Еременко ещё со студенческих времен, высказал такое предположение: "Маска героя так приросла к нему, что он ни на минуту не мог расслабиться даже в дружеской компании, переломить гордыню, признаться, что слаб, что переживает, что не всё ему по плечу в этой жизни... Он просто не выдержал напряжения".

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