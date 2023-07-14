С ароматом клубники: готовим салат с курицей, ягодами и орехами

Сейчас при большом желании можно купить ягоды круглый год, но самые вкусные, самые сочные и ароматные те ягоды, что выросли на солнышке в положенный срок в своём регионе. На грядках поспела клубника, а значит самое время готовить с ней блюда и насладиться её вкусом.

Салат с курицей, ягодами и орехами

Требуется на 4 порции: 2 средних пучка латука или салата ромен, 6-8 больших ягод клубники, 100 г малины, 1 /4 стакана черники, 100 г феты или сыра с голубой плесенью, 4 тонкие полоски бекона. Для курицы: 2 филе куриной грудки, примерно 300 г, 1/2 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 стакана панировочных сухарей, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец. Для орехов в карамели: 100 г грецких орехов, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сливочного масла. Для заправки: 180 мл оливкового масла, 120 г клубники, 1/4 стакана красного винного уксуса, 3 ст. л. мёда, 1 ч. л. сушёной смеси прованских трав, 1/4 ч. л. свежемолотого чёрного перца, 1 /2 ч. л. соли.

Как приготовить? Приготовьте орехи в карамели. В сотейник положите сахар, влейте 1 ст. л. воды и поставьте на огонь. После того как сироп закипит, уварите его. Затем всыпьте орехи и начните мешать их деревянной ложкой. Как только орехи побелеют, добавьте сливочное масло и продолжайте помешивать. Когда орехи станут блестящими и золотистыми, снимите сотейник с огня и сразу же выложите орехи на противень, смазанный маслом. Остудите, а затем крупно порубите.

Куриное филе посолите и поперчите, обваляйте в муке и стряхните излишки. Взбейте яйцо с 1 ст. л. воды. Окуните филе в яйцо, а затем обмакните в панировочные сухари. Разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте филе до готовности. Нарежьте длинными кусочками. Разогрейте сковороду с 1 ч. л. оливкового масла и обжарьте полоски бекона, пока он не станет золотистым и хрустящим. Переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Нарежьте маленькими кусочками.

Для заправки положите клубнику в блендер, влейте уксус и измельчите. Добавьте мёд, прованские травы, соль и перец и, продолжая взбивать, понемногу добавляйте оливковое масло, чтобы получилась эмульсия.

Клубнику нарежьте небольшими кусочками. Раскрошите сыр вилкой. Нарежьте латук и смешайте с сыром, орехами и ягодами. Полейте салат заправкой, разложите кусочки курицы и посыпьте жареным беконом.

Салат из клубники и авокадо

Требуется на 4 порции: 400 г клубники, 150 г беби-шпината, 1 авокадо, 30 г пармезана, 1/4 стакана миндаля, 1 маленькая красная луковица, 125 мл оливкового масла, 3 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. мёда, 1 ст. л. мака, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Миндаль положите на горячую сухую сковороду и обжарьте, постоянно помешивая, до золотистого цвета, 3 минуты. Снимите с огня и порубите крупными кусочками. Авокадо разрежьте вдоль и удалите косточку. Очистите и нарежьте мякоть небольшими кубиками. У клубники удалите листочки, разрежьте мелкие ягоды пополам, крупные - на 4 части. Лук нарежьте маленькими кубиками.

Для заправки смешайте в маленькой мисочке мёд с яблочным уксусом, затем постепенно влейте оливковое масло, постоянно взбивая смесь вилкой. Посолите, поперчите и добавьте мак. Хорошо перемешайте. Выложите в салатницу шпинат, клубнику, лук и авокадо. Полейте заправкой и перемешайте. При помощи овощечистки нарежьте пармезан тонкими ломтиками и добавьте в салат. Посыпьте рубленым миндалем и сразу подавайте к столу.