Фаворитка Гагариной вырвала победу у протеже Преснякова: фото неожиданного финала шоу "Голос"

В 11-м сезоне популярного вокального шоу "Голос" состоялось примечательное событие - в кресло наставника сел Антон Беляев, который ранее принимал участие в шоу в качестве конкурсанта. И в этот раз ему не удалось победить в конкурсе, зато главным призом была вознаграждена настойчивость 19-летней Виктории Соломахиной из команды Полины Гагариной, которая штурмовала Олимп ещё в детском "Голосе", а теперь добилась успеха во взрослом!

Три месяца зрители наблюдали за тем, как участники проекта проходили сложный путь ради того, чтобы добиться признания и профессионалов, и рядовых слушателей. Впервые с 2012 года в финал проекта прошли только представительницы прекрасного пола - 41-летняя Ирина Сыщикова (команда Беляева), 21-летняя Людмила Серебрякова (команда Басты), 19-летняя Виктория Соломахина (Полина Гагарина) и 28-летняя Эльмира Диваева (команда Преснякова).

Финал шоу "Голос 11". Пресс-служба Первого канала.

Финал состоял из трёх выступлений: сначала вокалистки вышли на сцену вместе со своими наставниками, а уже дальше показали, на что способны сами.

По итогам первого раунда Людмила Серебрякова набрала наименьшее количество зрительских голосов и покинула шоу. Второй финал 11 сезона шоу "Голос" по результатам зрительского голосования покинула Ирина Сыщикова Уходя, она призналась, что совершенно не расстроена таким окончанием проекта, так как считает большой удачей уже то, что она была в нём.

Из двух финалисток зрители выбрали победительницей Викторию Соломахину из команды Полины Гагариной. С небольшим перевесом (56% против 43,2%) она победила Эльмиру Диваеву - протеже Владимира Преснякова.

Финал шоу "Голос 11". Пресс-служба Первого канала.

После оглашения результатов в прямом эфире Первого канала девушка упала на колени, не могла поверить своему счастью. "К этому я очень долго шла, - призналась победительница. - Ещё с того самого сезона детского "Голоса". До сих пор не могу поверить, что со мной это случилось. Сама от себя в шоке. Не думала, что у меня получится выйти в финал. Проект дал не только мне, но и каждому участнику кучу эмоций, энергии и опыта. Это невероятный, космический уровень! Это самое яркое событие за 19 лет моей жизни!"

Финал шоу "Голос 11". Пресс-служба Первого канала. Финал шоу "Голос 11". Пресс-служба Первого канала. Финал шоу "Голос 11". Пресс-служба Первого канала.

Отметим, что в далёком 2014 году 10-летняя Вика приходила на первый сезон шоу "Голос. Дети". Тогда к ней повернулись сразу все члены жюри. Своим наставником девочка выбрала Максима Фадеева и дошла до этапа "Поединки", где уступила Алисе Кожикиной, которая и стала победительницей проекта. И вот спустя девять лет Виктория взяла оглушительный реванш, победив эффектную Эльмиру Диваеву из Стерлитамака.

Финал шоу "Голос 11". Пресс-служба Первого канала.

От спонсора шоу победительница получила 1 миллион рублей, а лучшим наставником зрители в очередной раз признали рэпера Басту (Василия Вакуленко). А сразу после окончания финала продюсер вокального проекта Юрий Аксюта объявил единовременный старт кастинга трёх версий шоу: "Голос 12", "Голос. Дети 11" и "Голос.60+".