Четверка "простых русских баб" отпраляется на "Бэби-тура" в Америку

В первый день лета, 1 июня, в онлайн-кинотеатре Kion от МТС состоится премьера сериала "Бэби-тур". Главные роли в "комедии в положении" сыграли Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова, а режиссером стал Фёдор Стуков ("Физрук", "Дылды 2").

Главные героини работают на птицефабрике в посёлке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида подрабатывает - продает косметику. От клиентки она узнаёт: если родить ребёнка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Она рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане (Миримская), сестре Геле (Котова) и юной Кире (Осипова) - дерзкой неформалке с огромным ирокезом. «Пашешь, пашешь, а из развлечений — только мордобой да пьянка», — такую исчерпывающую характеристику местному быту дает одна из главных героинь.

Сериал "Бэби-тур". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Однажды Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур - вместе рожать дешевле. Впереди героинь ждут приключения и испытания: ведь им нужно не только придумать, как и где заработать кучу денег, но и найти потенциальных отцов. Мужья и другие мужчины в посёлке не горят желанием участвовать в этом сомнительном, с их точки зрения, мероприятии.

Создатели обещают, что зрителей ожидает вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее.

Сериал "Бэби-тур". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Бэби-тур". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Компанию исполнительницам главных ролей составят Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Евгения Дмитриева и Валентин Самохин. В неожиданном образе появится хореограф Егор Дружинин.

"В первую очередь, меня привлёк сценарий Василия Сигарева - возможность рассказать пронзительную и очень смешную историю. Все герои узнаваемы, их мотивации ясны. Мне оставалось только не испортить всё это. Я верю, что зрителей зацепит история четырёх "простых русских баб" в погоне за своей общей мечтой. Это такие четыре мушкетёрши из глубинки - одна за всех и все за одну", - рассказывает Фёдор Стуков, режиссёр проекта.