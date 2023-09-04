Простые русские бабы: 5 героинь Анны Уколовой и их трудности, знакомые каждой 

Актрису из Самарской области можно часто увидеть в комедийных ролях. Лёгкие, на первый взгляд, образы Анны Уколовой подсвечивают проблемы простой русской женщины. В новом сериале "Первокурсницы", который стартовал в эфире ТНТ, Анна сыграла роль смелой героини, которая вместе с подругой решила в 40 лет начать всё с чистого листа и вернуться на первый курс университета. Об этом и других появлениях Анны Уколовой на экранах читайте в нашем материале.

Жанна ("Первокурсницы")

Настя и Жанна университетские подруги. Когда-то давно они дали друг другу обещание во что бы то ни стало добиться успеха. Прошло 20 лет, а их жизнь так и не сложилась: девушки бросили учёбу, Настя вырастила сыновей, которые ушли во взрослую жизнь от заботливой матери, а за спиной Жанны несколько неудачных замужеств.

"Первокурсницы". Пресс-служба ТНТ.

Не принимая такой расклад, женщины, поддавшись ностальгии, решают восстановиться в университете, чтобы дать себе ещё один шанс. Мечта Насти - открыть свой ресторан, поэтому она начинает учиться на повара-технолога. Как 40-летние подруги будут жить в общежитии и ладить с однокурсниками-зумерами можно узнать прямо сейчас.

Нина ("Домашний арест)

Мэра небольшого города ловят на взятке и заключают под домашний арест в коммуналку, где он провёл своё детство. Соседями чиновника, помимо прочих, становится семья Самсоновых: Нина, Иван и их дети. Социальная комедия показывает самые разные особенности российского общества, так в картине нашлось место для героини Анны Уколовой - Нины. Прямолинейная и простая женщина не понимает, как раньше у неё было столько перспективных ухажеров, а сейчас беспросветная бедность в обшарпанной квартире. Уколова отлично показала сюжет, знакомый многим женщинам нашей страны: денег мало, нерадивый муж, да и вообще всё достало. Но надо собраться и идти только вперёд.

Иришка Скоробейникова ("Бородач")

"Бородач". Пресс-служба ТНТ.

Практически любая девушка может вспомнить, как неприятно внимание нежеланного ухажера. Эта тяжёлая доля свалилась на Иришку Скоробейникову - необычное амплуа Уколовой: скромные наряды, в которых ранее снималась актриса, на этот раз сменились экстравагантным гардеробом стриптизёрши. Девушка регулярно страдает от подкатов Бородача, того самого из шоу "Наша Russia". Перевёрнутый биотуалет с Иришкой внутри, камень в лоб вместо букета, разбитое лицо в ДТП - это лишь часть неудачных попыток покорить сердце возлюбленной.

Лена ("Лена и справедливость")

Фильм "Лена и справедливость". kinopoisk.ru

Лена - сильная женщина, работает продавщицей в маленьком городе, живёт с эмигрантом уже 10 лет и мечтает о свадьбе, только документов у жениха нет. Лене приходится постоянно вызволять мужчину из полиции и мириться с несправедливостью жизни: у кого-то всё, а у неё даже кольца на пальце нет и трое детей в крошечной квартире. Очередная комедия с Анной Уколовой в главной роли затрагивает насущную проблему: как сильным женщинам хочется быть просто женщинами и ничего не решать.

Зоя ("Идеальная пара")

Успешная спортсменка Зоя завершает карьеру, чтобы начать строить личную жизнь. У девушки твёрдый характер, поэтому к поиску мужчины Зоя отнеслась, как к соревнованиям. Героиня готова выйти замуж за первого встречного. Так и случается, она буквально сталкивается с незнакомцем на улице, а он делает ей предложение. Но для жениха эта свадьба лишь прикрытие от родителей, которые назойливо просят сына остепениться. На этот раз Уколова показала ещё одну современную боль - страх одиночества.