Несломленный русский солдат: 65 лет фильму "Судьба человека" Сергея Бондарчука

К дебютным режиссёрским картинам чаще всего относятся с недоверием, поскольку непонятно, что ожидать от нового человека в мире кино... Дебют Сергея Бондарчука - фильм "Судьба человека" - которому в этом году исполняется 65 лет, - сразу стал заявкой на место в истории отечественного кино. В первый год проката экранизацию рассказа Михаила Шолохова посмотрели 39 млн зрителей, но фильм и сейчас не потерял своей актуальности.

Ничто не забыто

Рассказ "Судьба человека" был опубликован в двух номерах "Правды" - от 31 декабря 1956 года и 1 января 1957-го... И практически сразу на Всесоюзном радио была осуществлена его постановка. Тогда же на телевидении был снят трёхсерийный фильм под названием "Страницы рассказа", в котором текст от автора читал Сергей Бондарчук. Именно в процессе этой работы у него и возникла идея перенести это произведение на большой экран, поскольку телевизоры в ту пору считались роскошью. Другое дело большое кино - самое массовое из искусств.

Кадр из фильма "судьба человека". Скриншот.

"Просто и сурово, как сама жизнь"

Кадр из фильма "судьба человека". Скриншот.

Но путь картины на экран оказался тернист. Прошло меньше года после ХХ съезда. Звание народного артиста СССР, полученное Сергеем Фёдоровичем из рук самого Сталина за роли в фильмах "Тарас Шевченко" и "Кавалер Золотой Звезды", раздражало и ровесников, и коллег старшего поколения. Бондарчуку пришлось немало походить по кабинетам, убеждая чиновников в том, что именно он должен стать режиссёром этой картины. Наконец, чиновники разрешили ему приступить к работе. Михаил Шолохов тоже поначалу настороженно отнёсся к кандидатуре режиссёра.

Бондарчук упрямо отстаивал свою позицию: "Всё должно быть просто и сурово, как сама жизнь. Это должен быть фильм-монолог. Всё должно быть увидено глазами самого героя, показано через его восприятие. Если мы будем прибегать к изощрённому кинематографическому повествованию, то мы разобьём самое ценное, что приветствует в рассказе Шолохова, - простой рассказ Соколова, который должен быть понятен и доступен миллионам людей, таких, как он. Главное, это русский характер, рассказ о большом сердце русского человека, которое не ожесточилось после испытаний, обрушившихся на него".



Работа над картиной началась весной 1958 года на Дону, недалеко от станицы Вёшенской. Первая сцена - пробуждение природы, разлив реки. К переправе подходит поседевший человек с маленьким мальчиком, встречают местного жителя. Парома ждать два часа, мужчины закуривают, и странник начинает рассказ о своей судьбе. Зовут - Андрей Соколов. В 20-е потерял родных, пережил голод, батрачил, повстречал чудесную девушку Иру (Зинаида Кириенко). Поженились. Родился сын, потом дочки и, как во сне, промелькнули 17 счастливых лет. В июне 1941-го Соколов ушёл на фронт. Один из самых трагичных моментов картины - прощание героя с Ириной: жена предчувствует, что видятся они в последний раз. Эта сцена и фронтовые эпизоды - атака немецкого самолёта на ЗИС-5, бегство из плена - снимались на тамбовской земле. Не случайно в 1959 году там же прошла премьера картины.

В конце 1940-х Михаил Шолохов познакомился здесь с лётчиком Григорием Дольниковым, история которого и легла в основу рассказа.

Судьба человека

Кадр из фильма "судьба человека". Скриншот.

Киноязык ленты опередил эпоху - благодаря оператору Владимиру Монахову, заслуженно разделившему с режиссёром Ленинскую премию. Многие приёмы мастера считаются современными и сейчас - "ручная камера" и камера Body Mount, прикреплённая к торсу артиста и снимавшая его лицо крупным планом в сцене первого побега. "Судьба человека" - это самое сильное, самое великое, что было снято о войне", - говорил великий режиссёр Роберто Росселлини.

Название ленты оказалось пророческим и предопределило судьбу режиссёра. Сергей Бондарчук больше не ставил камерных драм, он стал признанным мастером масштабных исторических эпопей. Его мощный дебют не только рассказал зрителю новую правду о войне и показал её негероическую конкретику, но и продемонстрировал нам другого Бондарчука, ещё не баталиста, но тонкого гуманиста.