"Преторианец" поступил на службу в Росгвардию и предотвратил международный скандал

По сюжету, главного героя переводят служить в родной Выборг. После этого буквально за несколько дней жизнь города кардинально меняется. Полевой ловит за руку оборотней в погонах, находит долгое время скрывавшегося опасного преступника и даже предотвращает международный скандал. При этом он становится героем не только сыска, но ещё и светской хроники. Не обходится и без женского внимания. Несмотря ни на какие перемены, Полевой является одним из тех, кто, встав перед серьёзным жизненным выбором, руководствуется прежде всего кодексом чести.

Сериал "Преторианец". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Преторианец". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Преторианец". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Преторианец". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Преторианец". Пресс-служба телеканала НТВ.



"Сериал" рассказывает о героических поступках росгвардейца и его жизни в целом, история насыщенная и интересная. Андрей Полевой целеустремлённый, знает, чего хочет, никогда не обидит, не предаст, но сам по себе - одиночка. Сама история частично была написана по реальным событиям. Думаю, что каждый зритель почерпнёт для себя что-то полезное", - говорит исполнитель главной роли.



Сценарий сериала "Преторианец" - одна из последних работ знаменитого писателя, журналиста и сценариста Андрея Константинова. Автор ушёл из жизни 13 декабря 2023 года.