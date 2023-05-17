Пореченков и Крюков опустились на дно трущобной Москвы в детективе "Хитровка. Знак четырёх".

Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причём не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств? Команда создателей фильма конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновлённый творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.
Как Станиславский оказался на дне
В основу сюжета легло реальное историческое событие. В 1902 году молодой Московский Художественный театр берётся за постановку пьесы Максима Горького "На дне".
Режиссёры Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский просят признанного знатока московских трущоб Владимира Гиляровского, который знал Хитровку как свои пять пальцев, отвести труппу на экскурсию в ночлежку. По сюжету фильма автор книги "Москва и москвичи" решает отвести Станиславского через трущобы к загадочному индийцу, однако находят его убитым. Неожиданные свидетели начинают собственное расследование этого таинственного преступления.
"Это жанровое развлекательное кино. Мне давно хотелось сделать такой фильм - не отягощенный глубинными проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища. С точки зрения постановки "Хитровка. Знак четырёх" - картина сложная. В фильме есть драки, погони, гонки на катерах, сложные декорации, большая массовка. А ещё картины из жизни трущобной Москвы, которую очень точно в своих книгах и очерках описал Гиляровский. Мы постарались всё это воссоздать в нашей ленте", - говорит режиссёр Карен Шахназаров.
Хитровка на "Мосфильме"
"Хитровка. Знак четырёх" - масштабный проект со сложными декорациями и множеством локаций. Создатели картины тщательно изучили московский быт рубежа ХIX-XX веков и создали яркий художественный образ трущобной Москвы с кабаками, ночлежками и подземельями, где совершались и оставались сокрытыми самые страшные преступления, - и Москвы светской, чьи обитатели спускали жизнь на ветер в дорогих клубах, театрах и ресторанах и предпочитали не замечать существование дна.
Съёмочный период фильма длился почти три месяца - работа началась в реальных интерьерах МХТ им. Чехова, после чего съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в павильонах "Мосфильма".
Художником-постановщиком картины выступил Сергей Февралёв, один из самых востребованных российских кинематографистов ("Анна Каренина. История Вронского", "Орда", "Братство", "Капитан Волконогов бежал"). Под его руководством на "Мосфильме" были созданы грандиозные декорации и передано ощущение эпохи начала XX века.
Персонажи фильма "Хитровка. Знак четырёх" - это уникальный ансамбль реальных исторических личностей и героев конкретной детективной истории, придуманной сценаристами. Великие театральные деятели и зловещие обитатели бандитского района, дядя Гиляй и загадочный индиец, бравый городовой Рудников и таинственный Англичанин - многообразие характеров персонажей отражает пестроту улиц Москвы и позволяет создателям картины рассказать невероятно захватывающую историю приключений в Хитровке.