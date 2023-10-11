Попавшие под санкции Сычёв и Лагашин загремели в британскую тюрьму

16 октября на канале ТНТ выйдет продолжение авантюрной комедии "Бедный олигарх", где внезапно потерявший своё состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам в исполнении Владимира Сычёва и Максима Лагашкина окажутся за решёткой. Борьба с местными бандами, бесконечные попытки побега и открытая война с надзирателем - русских героев ждут новые трудности на пути возвращения к прошлой жизни.

В финале первого сезона горе-олигарх и его слуга сумели решить проблему санкций и подготовили путь отхода в Россию. По крайней мере, им так казалось. Однако хитрый план "переписать всё имущество на дворецкого" не мог пройти мимо британских властей. Поэтому так просто улететь из Лондона у главных героев не получается: их вертолёт окружает английский спецназ, который задерживает Виктора и Адама, чтобы отправить их за решётку.

Сериал "Бедный олигарх 2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В тюрьме бедного олигарха и его дворецкого ждёт целый мир, настроенный к новичкам крайне враждебно. Начальница тюрьмы строго чтит букву закона, русский надзиратель Дмитрий мечтает устроить соотечественнику "сладкую жизнь", а куча местных банд не собирается впускать вновь прибывших к себе. Однако русский олигарх не пропадёт нигде, даже в тюрьме. Ведь по ту сторону решётки его манит запах свободы, родного особняка и кучи денег. "Наш сериал для образованного зрителя. На первый взгляд это лёгкая комедия, но темы, затрагиваемые внутри - политические и моральные - для зрителей, которые понимают, что происходит в мире в последние два года, и чувствуют мировой абьюз по отношению к России. На мой взгляд, во втором сезоне эта тема раскрыта более полно и правильно. Когда вы посмотрите сериал, поймёте, что тюрьма в нём - это в какой-то степени политическая карта мира, и то, что происходит там, происходит и с нами в реальном мире", - говорит продюсер сериала Сарик Андреасян.

Судя по списку ролей, состав в тюрьме подобрался интернациональный. Вместе с Гнидой коротать время за решеткой будет русский парень Юрий, представитель китайской мафии Чан (Роман Хан) и Махмуд (Роман Юнусов), который, судя по имени, тоже не является коренным британцем.

Того самого Юрия играет наш земляк из Заринска, актёр Дмитрий Красилов. В 2020 году он окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры. Широкую известность приобрёл благодаря участию в шоу "Танцы" и съёмке в клипе на песню UNO группы Little Big.

Сериал "Бедный олигарх 2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Второй сезон о никогда не унывающем русском духе! О том, что даже вроде бы в самых сложных ситуациях, в которых кажется уже ничем не помочь, всегда можно найти лазейку и выйти сухим из воды! В сериале я играю персонажа по кличке пухляш Юрий. За своих ребят, за свою банду он готов на всё: и в огонь, и в воду, и медные трубы своровать и продать, только чтобы всё получилось. Он очень компанейский и добрый, полное олицетворение меня. Поэтому сниматься во втором сезоне сериала для меня было одним удовольствием", - рассказал Красилов.