Подарок солнца: о чём надо помнить, покупая подсолнечное масло

Вкуснота на постном масле
Подсолнух, выходец из Северной Америки, долго блуждал по свету под разными именами ("индейский золотой цветок", "солнечная трава", "перуанская хризантема"), прежде чем Пётр I привёз его в Россию. В конце XVIII века в Европе уже научились делать из него масло - у нас же им пока только любовались. Ну и лузгали семечки. Всё изменилось осенью 1829 года, когда сметливый крестьянин Дмитрий Бокарев собрал на своём огороде урожай семечек и деревянной колотушкой "выбил" из них масло. Через четыре года в его родной Алексеевке, в современной Белгородской области, построили первый в России маслобойный завод. Наши предки сразу полюбили подсолнечное масло - и парили на нём, и жарили, и даже кисель с ним варили. Мы тоже относимся к этому продукту по-особенному.
Всем хорошо оливковое масло - и полезно, и питательно, и во всем мире его любят. Но вкус его зависит от десятка составляющих. Будет плохая погода или урожай не так соберут - масло уже не то. Подсолнечнику же всё нипочём - масло из него почти всегда получается вкусное!
При всём богатстве выбора...
В советских кулинарных книгах писали, что у хорошей хозяйки на кухне всегда есть и нерафинированное, и рафинированное подсолнечное масло. Первое - для салатов и холодных закусок. Оно ароматное и полезное, но жарить на нём нельзя: уже при 90 °С в нём образуются канцерогены. Рафинированное, то есть очищенное, напротив, прекрасно ведёт себя в духовке и на сковородке. А вот заправлять им салаты - занятие абсолютно бестолковое, потому как у такого масла нет ни вкуса, ни запаха, да и пользы маловато.
Масло, которое стоит положить в корзину?
нерафинированное
светлого цвета, поскольку темное делают из пережжённых семян;
с небольшим осадком, потому что это не "муть какая-то", а фосфолипиды, полезные для здоровья. Именно в масляном "отстое" содержатся вещества, которые помогают организму строить клеточные мембраны и бороться с вредными факторами извне. Однако само масло при этом должно быть почти прозрачным. Мутное, скорее всего, просрочено;
без запаха горечи. Приятный подсолнечный аромат - это своеобразная гарантия свежести масла;
тягучее. Если капнуть его на руку, оно будет расплываться очень медленно. А если начать переливать в бутылку, будет литься бесшумно.
рафинированное
масло крупных, известных производителей: они, скорее всего, соблюдают все нормы производства;
светлого цвета, потому что тёмное может содержать каротиноиды, которые разрушаются при нагревании. Чем светлее масло, тем больше оно пригодно для жаренья;
без осадка: хорошее рафинированное масло абсолютно прозрачное;
без антиокислителей;
в стеклянных тёмных бутылках. Или то, что стоит в самом дальнем и тёмном углу: на свету в масле быстро разрушаются полезные вещества;
для детского питания лучше выбирать вымороженное масло, на котором есть буква "П" или "Д";
кроме того, всегда обращайте внимание на маркировку; масло бывает премиум, высшего и первого сортов.
Рафинация обязательно подразумевает дезодорацию - удаление веществ, которые отвечают за вкус и запах продукта.
На заметку
Нерафинированное масло лучше покупать в магазине, а не на рынке. Вредные для здоровья подделки совсем не редкость. Купленную бутылку масла следует хранить в сухом, тёмном и прохладном месте. Открытую - в холодильнике. Солить овощи в салатах желательно до того, как вы добавите масло: соль в жире не растворяется.