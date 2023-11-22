Почему во время осенней хандры и сезона простуд надо налегать на имбирь

Когда за окном идёт дождь или снег, а ещё хуже - что-то среднее между этими видами осадков, хочется остаться дома, укутаться в плед и выпить горячего чая. Лучше всего с имбирём. Ведь издревле считается, что корень этого растения может уберечь от простуды. Не зря же сама императрица Елизавета обожала есть мясо вприкуску с имбирным хлебом.

И на суше, и на море

Дикорастущий имбирь (в переводе с санскрита "рогатый корень") можно встретить только во влажных тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии и Африки. Это многолетнее травянистое растение с цветком в виде колоска и плодом-коробочкой. Из-за того, что самые ценные микроэлементы, которые чудодейственно влияют на человеческий организм, собраны внутри волокнистого пузатого корневища, популярностью пользуется именно оно.

Ещё в Древней Индии считалось, что имбирь наравне с лимоном и йогуртом - еда богов, и если съесть несколько ломтиков "рогатого корня", желудок очистится от токсинов и улучшится аппетит. А вот в китайской народной медицине имбирь является средством продления жизни и омоложения организма.

В России к имбирю относились с таким же пиететом. Говорят, пряник не что иное, как прототип имбирного печенья. Что наши моряки, что иностранцы брали корень этого чудодейственного растения с собой в море, для того чтобы сохранить свежесть продуктов и не погибнуть от цинги.

Жгучий, но полезный

Имбирь. freepik.com/freepik

У имбиря особый мягкий аромат, благодаря которому его широко применяют в ароматерапии как расслабляющее средство. А всё благодаря тому, что в корневище содержится 0,25-3 процента эфирных масел. Другой хороший компонент - вещество гингерол. Благодаря ему увеличивается выделение желчного сока, что способствует быстрому и лёгкому усвоению пищи.

Тот же гингерол вместе с другим жгучим органическим веществом, шогаолом, обладает разогревающим эффектом, который поможет при лечении простуды и гриппа. Так что имбирный чай согревает не хуже молока с мёдом.

Залог здоровья в корне

Побороть простуду и осенне-зимнее недомогание гингеролу помогает цинеол, который в изобилии присутствует в "рогатом корне". Чистый цинеол применяется в медицине как антисептическое и отхаркивающее средство. Противовоспалительными и болеутоляющими качествами обладает также входящий в состав имбиря цитраль. Он является сырьём для получения витамина А, который способствует нормализации обмена веществ, а также играет важную роль в формировании "полезного холестерина". Пользу цираль приносит тем, что хорошо растворяется и не выпадает в осадок, чем защищает сосуды от атеросклеротических бляшек.

Доказано, что помимо стимулирующего аппетит действия имбирь борётся с пищеварительными расстройствами, метеоризмом, анорексией (отсутствием аппетита). При этом "рогатый корень" может помочь при мышечных и хронических болях, связанных с артритом. Поэтому накладывать компрессы с добавлением имбирного масла рекомендуется людям, занимающимся тяжёлыми видами спорта.

Как картошка

Сейчас имбирь широко применяется в гомеопатии и при производстве биологически активных добавок. При покупке БАДов надо очень внимательно изучить состав, там обязательно должен быть гингерол и шогаол. То же самое касается напитков. Но и злоупотреблять имбирём не стоит. Он раздражает слизистую желудка, а потому применять его следует во время еды или же делать отвары, чаи, настои.

Присутствует в имбире и витамин B1, который активно участвует в жировом обмене, а ещё В2, благодаря которому вы не будете знать проблем с желудочно-кишечным трактом. Наконец, "рогатый корень" - один из источников витамина С, отлично укрепляющего иммунитет.

В японской кухне имбирь в первую очередь является защитой от паразитов в сырой рыбе, а уже затем кушаньем со свойственным ему особым вкусом. Он незаменим в любом восточном соусе, входит в состав приправ карри и чатни. Кстати, имбирь, как картошка, очень неприхотлив в хранении. Лучше всего он сохраняет свои полезные свойства в сухом и маринованном виде.