Почему у моркови вырастает борода

Приобретая семена моркови, мы в первую очередь обращаем внимание на яркую картинку и, прочитав заверения производителя о многочисленных достоинствах понравившегося сорта, после посадки начинаем с нетерпением ждать богатого урожая. Но довольно часто результаты разочаровывают: вместо ровных крупных морковок из земли выкапываем корявых или бородатых уродцев.

Сорта не виноваты

Замысловатые морковные фигурки радуют только детей, а взрослых огородников расстраивают. Ведь чистить морковь с несколькими "хвостами" сплошное мучение, да и хранится она гораздо хуже выровненных "сестриц". Бородатые экземпляры также не радуют хорошей лёжкостью. Конечно, количество и качество урожая во многом зависят от выбранного сорта, но большое значение имеют условия выращивания, позволяющие повысить урожайность моркови. Каких несложных правил следует придерживаться?

После томатов и огурцов

Высаживайте морковь на тех участках, где до этого располагались грядки с томатами, огурцами или луком. После таких предшественников хороший урожай гарантирован. Участок для выращивания моркови должен быть хорошо освещённым. Особенно важно это на этапе появления всходов. На прежнее место морковь можно возвращать не ранее чем через четыре года.

Лучшая почва для выращивания моркови - влажная, хорошо дренированная и рыхлая на глубине до 30 см. Перед посевом семян моркови хорошо разрыхлите почву и внесите в неё суперфосфат. Рядом с морковной грядкой посадите лук или чеснок - они помогут защитить морковь от вредителей. Запомните: морковь не даст высоких урожаев в слишком кислой почве. Перед посадкой проверьте pH почвы - он должен быть в пределах от 6,0 до 6,5.



Выбирайте сорт, основываясь не только на своих вкусовых предпочтениях, но и с учётом типа почвы на участке. Не забудьте перед покупкой семян ещё раз прочитать описание сорта, чтобы убедиться - растения будут чувствовать себя хорошо именно в вашем климате.

Мелкая заделка погубит всходы

Семена моркови отличаются пониженной всхожестью (обычно не выше 70%), медленно прорастают. Перед посевом семена можно в мешочке закопать во влажную землю на глубину 15 - 20 см и высевать, как только они набухнут, - это обеспечит дружные всходы.

Морковь. freepik.com/prostooleh

Морковь плохо всходит при стечении двух обстоятельств: мелкой заделке семян (менее 1 см) и недостатке влаги в почве. Дело в том, что семена моркови очень медленно набухают из-за высокого содержания в них жирного и эфирного масла. И поскольку семена у моркови мелкие, то оптимальная глубина их заделки составляет 1 - 2 см. Что же получается? В сухую тёплую погоду верхний слой почвы очень быстро пересыхает, и начавшие прорастать семена - увы! - погибают.



Если всходы слабые и редкие, примерно через пару недель подкормите их азотным удобрением, добавив его во влажную почву. Обязательно проведите подкормку моркови через 1,5-2 месяца после посадки. Для этого нужно использовать комплексное удобрение, в котором обязательно будут присутствовать фосфор и калий.

Хорошо промочите грунт

Ухаживать за морковной грядкой несложно, поскольку это одна из самых неприхотливых культур. Если вы заметили, что всходы слишком редкие, нужно подсеять на пустые места семена среднеранних сортов. Если морковь, наоборот, взошла слишком густой "щёткой", растения лучше проредить. Только не оставляйте вырванные растения возле грядки, поскольку их запах может привлечь вредных насекомых.



Поливать морковь в жаркую погоду желательно 1 - 2 раза в неделю (в зависимости от количества осадков), но не поверхностно, а так, чтобы промочить грунт на глубину 15 - 20 см. К августу норму воды увеличивают и увлажняют почву на глубину не менее 30 см. Проводить поливы лучше вечером, а на следующее утро рекомендовано аккуратно рыхлить почву, чтобы на грядке не образовывалась твёрдая корка.



Cвоевременный полив в течение сезона важен не только для того, чтобы избежать получения корявой моркови. В излишне пересушенной почве на корнеплодах начинают активно образовываться дополнительные корешки, которые растение выпускает для поиска недостающей влаги, в результате чего оранжевый овощ получается "бородатым". А если после затянувшейся засухи обильно полить посадки, то корнеплоды, уголив жажду, ко всему прочему могут растрескаться.

Кухня многих народов мира немыслима без моркови. Особое значение она имеет в детском и лечебном питании. Учёные считают, что каждый человек для поддержания нормальной жизнедеятельности организма должен употреблять не менее 8,5 кг моркови в год.

Ни убавить, ни прибавить

При высокой температуре в сочетании с недостатком влаги корнеплоды формируются искривлёнными, разветвлёнными и грубыми. Оптимальная температура для роста и развития моркови - 15-22 °С. При недостатке света у моркови замедляется рост и накопление сухого вещества (образуются мелкие корнеплоды). Морковь - растение длинного светового дня - поэтому хорошо растет при длине дня не менее 12 часов.



При недостатке влаги формируются мелкие корнеплоды неправильной формы, грубые и деревянистые. При избытке влаги формируются треснувшие корнеплоды, разрастается ботва в ущерб образованию корнеплодов. Образующаяся при этом почвенная корка приводит к кислородному голоданию растений.

Гром грянет - морковь станет слаще

Морковь. freepik.com/Freepik

Какая морковь самая-самая вкусная? Этот вопрос будоражил сознание огородников всегда, а наука доказала - лучшая морковь не с острым и не с тупым концом, а... "грозовая", то есть растущая в ту пору, когда над огородами высверкивают молнии, а вечерние сумерки вспыхивают зарницами. Эту случайную догадку садовников Екатерининской эпохи проверил и подтвердил (в 70-х годах XIX века) великий русский огородник Ефим Андреевич Грачёв: "В грозовое лето морковь даёт более вкусную продукцию".



Затем последовали опыты, так сказать, на публику. И точно! Там, где на грядках была протянута целая сеть тонких проволочек, соединенных с громоотводом, морковь давала урожай "вкуса удивительнейшего"! Безусловно, вкус моркови - понятие не столько атмосферное, сколько агротехническое. Но если принять во внимание, что вкус - это результат комплексного огородного воспитания моркови, то полнота информации - только во благо.

Кстати Натёртую сырую морковь прикладывают к ожогам, долго не заживающим ранам, язвам и опухолям. Знаменитый русский хирург Пирогов ещё в 1883 году в Обществе русских врачей сделал сообщение "о чудесном действии свеженаскобленной моркови в язвах".

Отлично хранится в "горчичной ванне"

Выкалывают морковь в конце сентября. Не следует передерживать корнеплоды в земле, надо выкапывать урожай в положенные сроки, руководствуясь длиной вегетационного периода каждого отдельного сорта, указанного на упаковке. "Борода", появившаяся на моркови осенью, свидетельствует о том, что овощ давно созрел и готовится к переходу на двухлетний цикл развития.



Сохраняется она лучше в решётчатых ящиках. Оптимальная температура хранения от О до 1°С. Морковь хорошо сохранится, если добавить сухую горчицу в песок, которым пересыпают морковь. Можно также переложить корнеплоды сухим мхом, укрыв сверху опилками.