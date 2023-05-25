Почему новый сериал "Кошка" понравится тем, кто был в восторге от "Хрустального"

Ежегодно в мире пропадают сотни тысяч детей, около 40 тысяч - в России. Большинство из пропавших уходят сами и вскоре возвращаются, в других случаях речь может идти о похищениях. Именно эти факты стали отправной точкой создания детективного сериала "Кошка", который сегодня, 25 мая, выйдет в онлайн-кинотеатре START. За режиссуру отвечает постановщик "Налёта", "Медного солнца" и "Игры на выживание" Карен Оганесян, что обещает достойное зрелище.

В городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтёров на всех не хватает. Что если детей похищают с определённой целью? За дело берётся Оксана Кошкина (Анастасия Тодореску) по прозвищу Кошка. Она недавно вернулась на службу в полицию и как раз занялась делами об исчезновениях детей и подростков.

Сериал "Кошка". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Кошка подозревает, что за казалось бы не связанными случаями исчезновения малолетних есть некая система, в которой задействовано множество сторон. Оперативнице помогает коллега, которого играет Анатолий Белый, но для него это просто очередной криминал, в то время как у самой Кошки где-то глубоко в подсознании спрятано детское воспоминание, которое может стать ключом к пониманию разворачивающейся в современном Калининграде трагедии.

Сериал "Кошка". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Кошка". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Кошка". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Кошка". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В главной роли - Анастасия Тодореску ("Прямой эфир"). В остальных ролях: Сергей Степин, Екатерина Вилкова, Наталья Швец, Алёна Хмельницкая, Вадим Андреев, Даниил Воробьёв, Сослан Фидаров.

"Я давно хотел снять многослойную и сложную детективную историю о людях, столкнувшихся с травмами в детстве. В "Кошке" события прошлого имеют решающее значение и влияют на жизнь героев в настоящем. В сериале мы рассказываем и о важности работы тех, кто помогает справиться с пережитым когда-то трагическими моментами. Думаю, нам удалось создать крепкий остросюжетный детектив с интересной схемой взаимоотношений персонажей, - говорит режиссёр Карен Оганесян.

Сериал "Кошка". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Режиссёр не раз доказывал, что не боится браться за острые темы. Его новый проект покажет реальные масштабы исчезновения детей, и укажет на слабые места во взаимодействии между правоохранительными органами, волонтёрскими организациями и родными пропавших детей, порой мешающими вовремя начать поиски. Сериалы "Хрустальный" и "Зверобой" доказали, что зритель остро реагирует на истории о преступлениях, в которых жертвами стали дети, так что "Кошка" наверняка попадёт в эпицентр внимания и обcуждения.

В день премьеры на START будут доступны два первых эпизода, далее проект будет выходить раз в неделю по четвергам.