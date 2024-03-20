Почему мы не можем жить без сна и тратим на него треть жизни

Сон - штука загадочная - мы тратим на него треть жизни, то есть в среднем лет двадцать пять. От его отсутствия начинаем буквально сходить с ума и видеть чёрных псов с розовыми единорогами. Проблемы со сном перестали быть частным делом и превратились в глобальную эпидемию. Бизнес несёт огромные убытки из-за невнимательности уставших сотрудников, а число погибших в авариях с уснувшими за рулём уже превышает количество жертв ДТП участием пьяных водителей. Почему мы не можем жить без сна и для чего природа подарила людям эту функцию?

Каждый раз, когда мы засыпаем, наше сознание будто отключается. Мы перестаём видеть и слышать, что творится вокруг. Если человека неожиданно разбудить, он в первый момент не сможет сообразить, где он и что происходит. Для чего же мы каждые сутки проваливаемся на несколько часов в небытие?

Знаменитый изобретатель Томас Алва Эдисон, например, считал сон потерей времени и спал очень мало. Возможно, чтобы не коротать бессонные ночи в темноте, он и изобрёл электрическую лампочку. По три-четыре часа в сутки спали Цезарь, Наполеон, Эйнштейн. Однако обходиться совсем без сна человеку нельзя. Об этом свидетельствуют опыты, описанные в книге Германна Хубер-Вайдманна "Сон, его нарушения и депривация".

Добровольцы получили задание не спать как можно дольше. В первые сутки участники опыта обходились без сна довольно легко и находились в хорошем настроении. Во вторую ночь их начал одолевать сон. Сильнее всего им хотелось спать с 3 до 5 часов утра. Если в это время учёные предлагали участникам какие-нибудь длинные тесты, они засыпали. Но когда их будили, они отрицали, что спали. На третий день люди стали вялыми и раздражительными. Настроение испытуемых испортилось, в группе возникали конфликты. Участники непроизвольно проваливались в так называемый микросон на 1-3 секунды. На четвертый день у некоторых начались галлюцинации. Один участник заявил, что ему в кофе подмешали наркотики, а другой позвонил жене с просьбой вызвать полицейских, чтобы те его спасли.

Быстро и медленно

Мы до сих пор точно не знаем, зачем спим. Интереснейшую версию о том, что в это время душа покидает тело и отправляется путешествовать, увы, давно отмели. А жаль - хоть какая-то замена отпуску. Мамино "чтобы организм отдохнул" приятно, но небезупречно.

Сон. freepik.com

Основателем сомнологии, современной науки о сне, считают Натаниеля Клейтмана, чикагского профессора родом из России. В 1952 году он и его аспирант Юджин Азеринский обнаружили, что вскоре после того, как человек засыпает, его глазные яблоки начинают быстро и хаотично двигаться под закрытыми веками. Учёных удивил этот факт: раньше считалось, что глаза двигаются таким образом только у бодрствующих людей, когда те смотрят на движущиеся предметы. Клейтман и Азеринский назвали открытую ими новую фазу сна REM (Rapid eye movements - быстрые движения глаз). Позже эту фазу стали называть быстрым сном. Остальное время сна назвали медленным.



Во время так называемой медленной стадии (первые 90-120 минут после засыпания) мышечный тонус и температура тела снижаются, сердце бьётся реже. В этот же период пополняется запас энергии, ускоряется регенерация тканей, активно вырабатывается гормон роста. Но потом город засыпает и просыпается мафия. Начинается фаза быстрого сна.

В REM-стадию зоны мозга работают даже активнее, чем во время бодрствования. Кроме того, в этот период сна могут возникать нарушения дыхания и сердечного ритма. Например, именно во время сна у больных ишемией сердца часто случаются приступы стенокардии, а у астматиков - удушья. Вроде бы на релаксацию тянет с трудом, но без этой фазы организму плохо. Считается, что именно REM-стадия помогает мозгу перерабатывать полученные в течение дня впечатления.

В целом полный цикл выглядит так: 90-120 минут медленного сна, 10-20 быстрого,и так по кругу. Но с возрастом соотношение немного меняется - у детей медленная фаза длится дольше, чем у пожилых людей. Кроме того, она может увеличиваться после тяжёлых физических нагрузок. После пережитого стресса,наоборот, растёт доля REM-стадии.

Что вы за птица

Несмотря на то что процесс сна проходит у всех похоже, одни люди ложатся рано и бодро подскакивают уже в шесть утра, другие же активны допоздна, но при возможности будут спать до обеда и дольше.



Конечно, речь идёт о совах и жаворонках, а точнее - о хронотипах, то есть характерах суточной активности, свойственных человеку. Всерьёз об этом заговорили только в конце прошлого века. Раньше все списывали исключительно на лень и неумение организовать свой день, сейчас же выделяют совсем другие черты.

Дети обычно спят крепко. Они только начинают осваивать мир, их мозг получает за день много новых впечатлений - поэтому и сон у них хороший. freepik.com

Жаворонки: легко просыпаются в 7.00 в отличном настроении; при возможности ложатся в постель не позже десяти вечера и быстро засыпают; прекрасно приспособлены к типовому рабочему дню: пик активной деятельности приходится на 8-13 и 16-18 часов; плохо адаптируются к смене часовых поясов, бессонным ночам и резкой смене режима дня, да и вообще больше подвержены стрессам.

Совы: даже в 11.00 просыпаются вялыми, заторможенными, есть кашу и улыбаться солнцу не желают; ложатся в полночь и позже; хорошо справляются с работой по сменам, пики активности - с 13.00 до 14.00, с 18.00 до 20.00, с 23.00 до 1.00.

Есть ещё и голуби - нечто среднее между ночной и утренней птицами. Встают около девяти, активны в течение рабочего дня, спать ложатся до полуночи. Вообще, в чистом виде совы и жаворонки встречаются не так уж часто, примерно как исключительно замкнутые интроверты и весельчаки-экстраверты.

Дети обычно спят крепко. Они только начинают осваивать мир, их мозг получает за день много новых впечатлений - поэтому и сон у них хороший.

На хронотип влияют гены - уже в детстве одни послушно засыпают после вечерней сказки, другие ворочаются и требуют ещё почитать, попить и пописать. Важен и образ жизни (среди горожан жаворонков меньше), графики домочадцев и климат. Быть совой на Крайнем Севере хочется больше, чем на жарком юге. Играет роль и возраст - многие совы-подростки с возрастом превращаются в жаворонков, примерно как хиппи в яппи.

Снами сыт не будешь

Бессонница. freepik.com

До недавнего времени считалось, что клетки внутренних органов во сне отдыхают и восстанавливаются, а организм в целом восполняет потери энергии после трудового дня. На самом деле большая часть органов не перестаёт работать, когда мы спим, и энергии за 8 часов сна мы экономим совсем немного. Меньше, чем содержится в лёгком полднике.

Клетки же, обеспечивающие рост скелета, как выяснилось, вообще активны только во время сна. Но если нормальный сон полезен для роста, сон чрезмерный способствует ожирению. Не худеют, вопреки распространённой точке зрения, и те, кто страдает бессонницей. У них повышается уровень грелина, гормона, стимулирующего аппетит, а уровень лептина, отвечающего за чувство сытости, понижается. Поэтому такие люди часто едят по ночам.

Пустая голова покоя не даёт

Сон. freepik.com

Хотя сон и необходим, многим людям не удаётся нормально уснуть даже после очень тяжёлого трудового дня. Трудно отделить причины от следствий - депрессия провоцирует бессонницу или наоборот, учёные ещё не знают.

Но случается и так, что человек не испытывает стрессов, а ночи напролёт ему приходится без особого толку считать овец. Заснуть это обычно не помогает. Гораздо полезнее нагрузить свой мозг нестандартными, новыми и неожиданными интеллектуальными задачами. Согласно проведённым в университете Висконсин-Мэдисон (США) исследованиям, различные зоны головного мозга спят по-разному. В самый глубокий сон погружаются участки, которые днём работали особенно интенсивно. Они же и лучше отдыхают. А части мозга, для которых днём не нашлось подходящей работы, ночью находятся в полусонном состоянии и отдохнуть им не удаётся. Начните учить китайский язык, поломайте голову над интересным кроссвордом или хотя бы почитайте на ночь журнал, в котором много новой для вас информации - и крепкий сон почти наверняка вам обеспечен.