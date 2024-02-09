По волчьим законам любви: на Первом канале покажут фильм-притчу "Абрек"

Ненависть, стравливание - одна из самых отвратительных сторон человеческой натуры. Собачьи бои наглядно раскрывают эти проявления. Главный герой картины - волк Абрек, которого худшие представители рода человеческого пытаются втянуть в это кровавое безумие. Однако, в нём нет места непостижимой людской злобе, он действует по своим естественным законам, всегда оставаясь верным своей природе. Именно Абрек становится немым учителем для русского сапёра Володи и чеченского мальчика Халида. Именно дикий хищник помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, за что стоит сражаться до конца, а где нужно проявить милосердие...

"Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи" - именно эта фраза из Библии стала основной темой нашей истории", - рассказывает генеральный продюсер, соавтор сценария Алексей Троцюк.

Сериал "Абрек". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Одну из главных ролей в сериале исполнил актер Артур Сопельник ("Кадетство"). "Мой герой - обычный русский парень, немногословный, честный, спокойный, монументальный даже. Мне кажется, в нынешних реалиях такого героя будет непривычно наблюдать на экранах, потому что мы привыкли, что вокруг все очень амбициозные, выставляющие себя напоказ, слишком громкие. Владимир из другого теста, он настоящий человек дела. Он очень мало, но очень точно выражает свои мысли, поэтому, наверное, нам всем есть, чему у него поучиться", - говорит актёр.



Вместе с Сопельником в картине сыграли Алина Рачковская ("Струны"), Дмитрий Богдан ("Чёрная весна"), Владимир Стеклов ("Нулевой пациент"), Валентин Смирнитский ("Д'Артаньян и три мушкетёра, Борис Каморзин ("Ликвидация"), Анатолий Журавлёв ("Бывшие"), Ангелина Пахомова ("Золотое дно"), Антон Батырев ("Дыхание"). Режиссером картины выступил Иван Шурховецкий ("Легенда о Коловрате", "Янычар").

Съёмки картины проходили в Москве и Чеченской Республике. Среди локаций - высокогорное озеро Кезеной-Ам, древний "город стражников" Хой, селение Кенхи и село Ярыш-Марды. Поэтому, по словам создателей, "Абрек" - это не только история о дружбе, чести, преданности и любви, но и взгляд на историю Чечни, на её культуру и природу.