Перед разоблачением Железный Дровосек довёл жюри шоу "Суперстар!" до слёз

На канале НТВ продолжается показ шоу "Аватар". В финале четвёртого выпуска был раскрыт аватар Железного Дровосека, который исполнил композицию Игоря Корнелюка "Город, которого нет". Он стал третьим участником, раскрывшим тайну своей личности.

В новом выпуске члены жюри попробовали раскрыть Железного Дровосека, Муху-Цокотуху и Соловья-Разбойника. Практически единогласно первым они предложили разоблачить Железного Дровосека, так как его голос, по их мнению, очень похож на голос Романа Костомарова.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ. "Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

Эту версию в прошлом выпуске выдвинула Ирина Понаровская, но певица долго не могла решиться озвучить её и попросила сделать это Марка Тишмана. Её коллеге тоже было непросто назвать имя фигуриста, учитывая, какие трудности тот преодолел. Однако Понаровская заметила, что для спортсмена "Шоу Аватар" могло бы стать хорошим шансом вновь заявить о себе и показать, что он готов принять любой вызов, несмотря на жизненные обстоятельства.

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске Железный Дровосек исполнил хит Galibri & Mavik "Чак Норрис". Уже в премьерном эпизоде он оказался в финальной номинации. Сергей Лазарев предположил, что этим аватаром управляет Лёша Свик, но большинство решили, что это Сергей Глушко (Тарзан), но ошиблись. Спустя неделю Железный Дровосек исполнил песню Артура Пирожкова "Зацепила": после этого выступления у членов жюри впервые появились версии, что этим аватаром может управлять спортсмен, например, Алексей Немов. Также звёздные детективы назвали ещё несколько имён: NILETTO, Кирилл Андреев и Стас Костюшкин.

В третьем выпуске Железный Дровосек исполнил хит Элджея и Федука "Розовое вино". И тут уже Ирина Понаровская предположила, что аватаром этого сказочного героя управляет Роман Костомаров. В минувшем выпуске этот аватар растрогал звёздных судей, исполнив песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет".

Члены жюри единогласно решили, что персонажем управляет Роман Костомаров. И угадали: за Дровосеком скрывался именно фигурист. Сам Роман решил поиронизировать над собой - по словам Костомарова, он пришел на передачу "без рук, без ног, ещё и без голоса".

"Шоу Аватар 2". Пресс-служба телеканала НТВ.

Сергей Лазарев и другие судьи не смогли сдержать эмоций, по щекам многих присутствующих текли слёзы. "Это первый аватар, который довел нас до слез. Там человек, у которого огромное сердце и железная воля", - подчеркнул певец.

"В "Маске" я вылетел после второго выпуска, а в "Шоу Аватар" продержался до четвёртого - уже прогресс. Хочу отметить, что по сравнению с жарким и неудобным костюмом Пса из "Маски" с громоздкой тяжёлой головой, в котором практически ничего не было видно и тяжело дышать, управление аватаром показалось мне достаточно простым. Но в то же время мне было очень интересно!", - рассказал Костомаров.