Пальчики оближешь: готовим в домашних условиях соусы "Болоньезе", песто и сливочно-чесночный

Соус "Болоньезе"

Требуется на 4 персоны: 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 3 ст. л. оливкового масла, 600 г рубленого мяса, 50 мл сухого красного вина, 800 г консервированных помидоров без кожицы, 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха, 60 мл сливок, соль, молотый чёрный перец по вкусу.

Как приготовить? Лук очистите и мелко порубите. Сельдерей вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте маленькими ломтиками. В сотейнике разогрейте оливковое масло, положите подготовленные овощи и обжарьте до золотистого цвета. К жареным овощам добавьте рубленое мясо и жарьте 7-10 минут, помешивая и вилкой разбивая комочки. Влейте сухое красное вино и тушите на маленьком огне под крышкой 5 минут.

соус "Болоньезе". freepik.com/Freepik

Помидоры сложите в чашу блендера и измельчите. Получившуюся массу добавьте в сотейник к мясу и тушите всё вместе 20 минут. При необходимости можно влить немного горячей воды. Затем в сотейник с овощами и рубленым мясом влейте горячие сливки, посолите, поперчите по вкусу, добавьте мускатный орех и тушите под крышкой на маленьком огне 15 - 20 минут. Соус должен загустеть.

Соус подавайте к различным видам пасты. Можно также предложить его к отварному картофелю или рису.

Соус песто

Соус песто. freepik.com/timolina

Требуется на 4 персоны: 50 г зелени базилика, 3 зубчика чеснока, 70 г сыра пармезан, 3 - 4 ст. л. кедровых орешков, 5 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу.

Как приготовить? Зелень базилика переберите, хорошо промойте под холодной проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Чеснок очистите и нарежьте очень тонкими пластинками. Сыр пармезан натрите на крупной тёрке. Кедровые орешки сложите в небольшую мисочку, добавьте нарезанный чеснок и разомните пестиком, чтобы чеснок дал сок, а орешки превратились в маслянистую крошку. Переложите в блендер.

К чесноку с кедровыми орешками добавьте зелень базилика и сыр. Измельчите все ингредиенты на высокой скорости. Затем влейте оливковое масло, каждый раз взбивая массу. Посолите.

Соус песто подавайте к различным салатам, супам, пасте.

Сливочно-чесночный соус

Сливочно-чесночный соус . freepik.com/wirestock

Требуется на 4 персоны: 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. муки, 400 мл сливок (30% жирности), 1 ст. л. лимонного сока, 1/3 ч.. л. сушёного майорана, 10 г зелени укропа, соль, молотый чёрный перец.

Как приготовить? Чеснок очистите, вымойте, хорошо обсушите и мелко нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло (можно взять оливковое), положите нарезанный чеснок и жарьте при помешивании до прозрачности. Затем всыпьте муку и жарьте, постоянно помешивая, до светло-золотистого цвета. Не пережаривайте, чтобы соус получил приятный кремовый цвет. Осторожно тонкой струйкой влейте в сковороду с жареным чесноком горячие сливки, тщательно перемешайте и тушите на маленьком огне 10 минут. Затем добавьте лимонный сок, сушёный майоран, посолите и поперчите по вкусу. Тушите ещё 2-3 минуты и снимите с огня.

Зелень укропа переберите, промойте холодной проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко порубите. Подготовленный укроп добавьте в готовый соус и хорошо перемешайте. Сливочно-чесночный соус подавайте к жареному мясу, рыбе, птице или запечённому в кожуре картофелю.