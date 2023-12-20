Ваш ТИПичный макияж: какие тени и помаду надо использовать в зависимости от типа внешности

Стилисты выделяют четыре типа внешности, называя их по временам года. Каждому подходят свои краски. Только правильно подобранный и подчёркивающий достоинства внешности макияж способен сделать королеву из любой женщины.

"Весна"

Описание. Волосы от светлых до ярко-рыжих. Глаза светлые (зелёные, голубые, светло-карие). Кожа тёплого цвета, с розоватым оттенком, возможны веснушки.

Советы

Тональная основа. Вам подойдёт светлый тональный крем тёплого оттенка, немного уходящего в желтизну. Он идеально сольётся с цветом кожи.

Тени. "Весенним" глазам подойдут цвета карамели, нежные золотисто-бежевые и золотисто-коричневые, персиковые, неяркие бирюзовые или тени цвета морской волны.

Помада. Вам не стоит ярко красить губы. Еле уловимая помада или нежный сияющий блеск сделают губы свежими и пленительными. Ваша палитра - персиковые, бледно-коралловые или оранжевые оттенки.

Освежающие акценты. Тона румян должны быть абрикосовыми или персиковыми. Не подчёркивайте сильно скулы.

Блондинка. freepik.com/freepic.diller

"Лето"

Описание. Волосы от блонда до светло-русых. Глаза зелёные, голубые или серые. Кожа бледная, холодного оттенка.

Советы

Тональная основа должна быть максимально натуральной: прохладный и тёплый беж, цвет слоновой кости. Обладательницам "летнего" типа кожи совершенно не подходит тональник с жёлтым оттенком.

Тени. Сделайте выбор в пользу серых и серебристых теней, пастельных розовых тонов и разных оттенков аквамарина.

Помада. Вам больше всего подойдут сочные цвета: малиновый, вишнёвый, винно-красный. Летом их можно заменить более нежным блеском, но только не золотистого оттенка.

Освежающие акценты. Всегда наносите на скулы румяна. Но их цвет должен быть не тёмным или ярким, а естественным, как и основной тон.

"Осень"

Описание. Волосы каштановые или тёмно-русые. Глаза зелёные, карие или серые. Кожа светлая с тёплым золотистым оттенком.

Советы

Тональная основа. Вашей коже подойдёт тональный крем золотистого оттенка или с желтоватым отливом.

Тени. Они должны быть сдержанными, в коричневых тонах. Выигрышно будет смотреться и коричневая тушь.

Помада. Откажитесь лишь от холодных тонов с голубоватым отливом.

Освежающие акценты. Нотку свежести вашему облику придадут румяна цвета меди или терракоты.

Макияж. freepik.com/lookstudio

"Зима"

Описание. Волосы от тёмно-русых до чёрных. Глаза карие, зелёные или голубые. Кожа имеет красивый светло-бежевый или оливково-бежевый цвет.

Советы

Тональная основа. Главное - избегайте жёлтых оттенков.

Тени. Вам подойдут насыщенные, но неяркие тона: от серовато-зелёных и бирюзовых до тёмно-синего и баклажанового цветов.

Помада. Попробуйте оттенки бордо плюс почти бесцветный блеск.

Освежающие акценты. Вы свежи и без румян. Сделайте акцент либо на глазах, либо на губах.