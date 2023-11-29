От пиццы до фондю: 9 блюд бедняков, которые стали деликатесами во всём мире

Объедки с царского стола - пожалуй, это хорошая фраза, чтобы вкратце описать историю многих любимых и популярных блюд. Пицца, паэлья, знаменитый французский луковый суп, пикантный паприкаш и утончённое фондю - все эти блюда когда-то были уделом лишь бедняков.

Мог ли подумать нищий рыбак, что когда-нибудь, спустя всего лишь несколько веков, его еда будет считаться деликатесом? Наверное, нет. Скорее он бы даже обрадовался возможности разделить трапезу с миллионами путешественников из будущего. Итак, что бы он смог им предложить?

1. Луковый суп (Франция)

Лук был основным ингредиентом супа, которым кормили римских солдат. Низкая стоимость и отличные бактерицидные свойства этого овоща делали его незаменимым для великой армии. А своё восхождение на королевский стол луковый суп начал только в XVIII веке. По легенде, изобретателем современной версии лукового супа был Людовик XV. Оказавшись на охоте без ужина, он приказал повару сварить суп. Рецепт был предельно прост: обжарить много лука в масле, залить шампанским, довести до кипения - и готово! Многие французы уверены, что это лучшее, что Людовик XV сделал за годы правления.

В современном понимании французский луковый суп - это достаточно густой суп-пюре на говяжьем бульоне, с гренками или крутонами, запечённый в горшочке под сырной корочкой.

2. Пицца (Италия)

Пицца. freepik.com/freepik

Кусочки теста с накиданными на них остатками овощей и мяса долгое время считались едой простолюдинов. Всё изменилось в XIX веке, когда итальянский король Умберто I вместе со своей супругой Маргаритой снизошёл до подобного перекуса бедняков. Особую пиццу для королевской четы приготовил один из лучших поваров того времени - пиццайоло по имени Эспозито. Он собрал пиццу из продуктов, которые соответствовали цветам флага Италии: красных томатов, белого сыра моцареллы и зелёного базилика. Своё творение он назвал в честь королевы Маргариты. Сегодня этот вариант пиццы - самый известный и продаваемый в мире.

3. Паприкаш (Венгрия)

Одно из самых известных блюд венгерской кухни - это вкусный, сытный и крайне аппетитный паприкаш. По сути, это подливка из мелких и самых дешёвых частей курицы - крылышек, шеек, пупков, печени, сердечек. Этот куриный набор тушили в кефире или сметане с добавлением паприки (отсюд и название блюда). Но, как это часто бывает с вкусными и сытными блюдами, паприкаш вскоре появился и на богатых кухнях и столах. Вот только теперь он готовился из лучших частей курицы - грудки и белого мяса.

4. Паэлья (Испания)

Существует несколько легенд происхождения символа испанской кухни. Одна из них гласит, что паэлья появилась благодаря слугам мавританских королей. Они собирали остатки пиршеств после своих господ, смешивали их с рисом, и относили домой. До сих пор, в арабских странах считают, что слово "паэлья" произошло от арабского слова, означающего "объедки" или "остатки".

Паэлья. freepik.com/DCStudio

Согласно другой истории паэлью "изобрела" любовь и бедность. Однажды простой рыбак ожидал свою девушку, которая пообещала прийти к нему в гости. Время для влюблённого тянулось слишком медленно, и, чтобы чем-то себя занять и чтобы было чем угостить любимую, рыбак начал готовить. Он собрал все продукты, которые были в доме, и смешал их с рисом. Так появилась паэлья, от испанского para ella, что означает "для неё". Однако большинство историков сходятся во мнении, что слово paella, происходит от каталонского "сковорода".

5. Бигос (Литва/Польша)

Обязательными компонентами бигоса являются капуста и любое мясо. Зачастую для придания пикантности блюду в него добавляют сухофрукты и всевозможные пряности - например, тмин, чёрный перец, лавр. Когда же такое простое блюдо успело стать любимцем туристов? Легенда гласит, что родиной бигоса является Литва, а уже оттуда его импортировал король Владислав в Польшу. Известно, что сытным бигосом спасались в суровые зимы солдаты, монахи, крестьяне, а всевозможные вариации с добавлением различных ингредиентов могут превратить бигос из повседневного блюда в оригинальную изюминку праздничного

стола.

6. Гаспачо (Испания)

Гаспачо. freepik.com/atlascompany

В XII-XIV веках что-то подобное готовили погонщики мулов в Андалузии. На привалах они доставали глиняный горшок, обмазывали его чесноком, маслом и солью. Такая подготовка одновременно придавала блюду аромат и обеззараживала его. Потом слоями укладывали в горшочек перцы и огурцы, посыпая каждый слой крошками хлеба. В конце поливали все оливковым маслом, оборачивали посуду мокрой одеждой и оставляли под солнцем, пока вещи не высохнут. Томатов в том гаспачо не было. Их стали добавлять в XV веке, когда открыли Америку. С того момента гаспачо перестали считать блюдом бедняков, ведь томаты были дорогими.

7. Буйабес (Франция)

Несколько столетий назад это был обыкновенный, но очень сытный и наваристый суп марсельских рыбаков. Его варили из остатков собственного улова. Из мелкой рыбёшки, добавив томаты и чеснок, готовили бульон, в котором отваривали куски более крупной рыбы. Получалась своеобразная похлёбка, которую ели с чёрным хлебом. Из разряда бедной еды буйабес вырвался, когда о нём прознали повара из богатых домов. Чтобы придать блюду лоска, в суп стали добавлять шафран - очень дорогую в те времена специю.

Невероятная популярность марсельской ухи породила множество вариаций, порой не соответствующих оригиналу настолько, что пришлось создать Ассоциацию буйабеса. Согласно её регламенту, этот классический суп может готовить только сертифицированный ресторан и только из определённых 20 видов рыбы и морепродуктов, выловленных в марсельской акватории. Ещё одно обязательное условие - гигантский чугунный чан, в котором около 2 часов будет томиться морская мелочь, чтобы практически раствориться в бульоне.

8. Фондю (Швейцария)

Историки кулинарии точно установили, что фондю - это национальное швейцарское блюдо, а слово имеет французское происхождение и в переводе означает "таять". Примерно в XIV веке для перекусов деревенские погонщики брали с собой самые доступные продукты - хлеб, сыр и вино. Ёмкость для готовки у них была такая же, как у их испанских коллег, - глиняный горшочек. Туда они наливали расплавленный сыр, перемешанный с вином, а после обмакивали в эту консистенцию кусочки хлеба. В высшем свете это блюдо стали готовить из самых дорогих видов сыра и вина.

Сейчас классический рецепт фондю - это два вида швейцарского сыра - грюйер и эмменталь, растопленных в сухом белом вине. Некоторые повара добавляют в полученную смесь вишнёвую водку, или кирш. Это самый базовый рецепт, так как каждый кантон в Швейцарии имеет свой собственный, традиционный рецепт фондю.